Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Dolar kurundaki yükseliş yükselen altın fiyatlarında kur hareketliliği devam ediyor. Bir süredir yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında son dakika hareketliliğinde. Ay sonuna doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatlar, bugün sürpriz bir hareketlilik yaşıyor.GRAM ALTINDA ONS VE DOLAR ETKİSİAltın fiyatları dolar kurundaki düşüşle güç kaybederken ONS altın güne sürpriz bir düşüşle başladı. Yaşanan bu düşüş Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatlarını etkiledi.ALTINDA GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAAltın yatırımcıları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günkü toplantı sonrası enflasyon görünümüne ve bunun faiz artırımına gidildiğinde ne anlama geldiğine ilişkin söyleyeceklerine odaklanırken altın fiyatları düştü.Avrupa'daki yatırımcılar enflasyonun yükselmesi, tedarik sıkıntılarının devam etmesi ve artan enerji fiyatlarından sonra AMB'nin faizleri düşük tutmaya devam edeceğine şüpheyle yaklaşmaya başladı.Ancak AMB yönetim konseyinin perşembe günkü toplantıda politikasını değiştirmesi beklenmiyor. Bunun yerine, dikkatler temel olarak Lagarde'ın toplantı sonrası enflasyon görünümüne ve bunun faiz artırımına gidildiğinde ne anlama geldiğine ilişkin söyleyeceklerinde toplanacak.Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise kısa vadede altının azalan risk iştahıyla gerileyebileceğini belirterek, “AMB sonrası güçlü bir dolar ile karşılaşabiliriz ve bu da altın fiyatlarını büyük ihtimalle aşağı çeker” dedi.GRAM ALTIN NE KADAR?ALIŞ(TL) 548,32SATIŞ(TL) 548,41ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?ALIŞ(TL) 872,00SATIŞ(TL) 902,00YARIM ALTIN FİYATIALIŞ(TL) 1.743,00SATIŞ(TL) 1.803,00CUMHURİYET ALTINI FİYATIALIŞ(TL) 3.487,00SATIŞ(TL) 3.594,00