  • USD: 9,46 - 9,47
  • EURO: 10,98 - 11,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Dolardaki yükselişle rekor seviyeye çıkan altın fiyatları aniden düşüş yaşadı. Haftaya 560 TL bandından başlayan gram altın dolar kurunda yaşanan geri çekilmeyle 550 TL'nin altına indi.

Ekleme: 27.10.2021 - 10:26 Güncelleme: 27.10.2021 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !
Dolar kurundaki yükseliş yükselen altın fiyatlarında kur hareketliliği devam ediyor. Bir süredir yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında son dakika hareketliliğinde. Ay sonuna doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatlar, bugün sürpriz bir hareketlilik yaşıyor.

GRAM ALTINDA ONS VE DOLAR ETKİSİ

Altın fiyatları dolar kurundaki düşüşle güç kaybederken ONS altın güne sürpriz bir düşüşle başladı. Yaşanan bu düşüş Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatlarını etkiledi.

ALTINDA GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDA

Altın yatırımcıları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günkü toplantı sonrası enflasyon görünümüne ve bunun faiz artırımına gidildiğinde ne anlama geldiğine ilişkin söyleyeceklerine odaklanırken altın fiyatları düştü.

Avrupa'daki yatırımcılar enflasyonun yükselmesi, tedarik sıkıntılarının devam etmesi ve artan enerji fiyatlarından sonra AMB'nin faizleri düşük tutmaya devam edeceğine şüpheyle yaklaşmaya başladı.

Ancak AMB yönetim konseyinin perşembe günkü toplantıda politikasını değiştirmesi beklenmiyor. Bunun yerine, dikkatler temel olarak Lagarde'ın toplantı sonrası enflasyon görünümüne ve bunun faiz artırımına gidildiğinde ne anlama geldiğine ilişkin söyleyeceklerinde toplanacak.

Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise kısa vadede altının azalan risk iştahıyla gerileyebileceğini belirterek, “AMB sonrası güçlü bir dolar ile karşılaşabiliriz ve bu da altın fiyatlarını büyük ihtimalle aşağı çeker” dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 548,32

SATIŞ(TL) 548,41

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 872,00

SATIŞ(TL) 902,00

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.743,00

SATIŞ(TL) 1.803,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.487,00

SATIŞ(TL) 3.594,00
Irak'ın kuzeyinde büyük operasyon: Terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü çarpıcı mesajlar: Ben taarruzdayım, kitabımda geri adım atmak yok...
Kılıçdaroğlu'nun adayı Ekonomist Özgür Demirtaş mı?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Korona aşısı 30 yıllık bir araştırmanın ürünü
İşte büyükelçilerin Osman Kavala skandalının perde arkası: İmzacı elçilerden şaka gibi bahane
ABD'li 11 Kongre üyesinden ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Türkiye mektubu! Korkuları açığa çıktı
HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! 'Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli'
İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım
Boji'yi çöp toplama merkezine atmışlar!
MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış!
Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! 'CHP HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor'
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
Başkan Erdoğan'ın resti dünyada gündeme oturmuştu! Aliyev: Öyle bir cevap verdi ki...
HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Özoğuz Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaparak Meclis'in 2 numaralı ismi oldu!
Antalya'da korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti
Kars Valiliği Kılıçdaroğlu'nun üç iddiasını da yalanladı
Korsanlar saldırıya geçti! Rus savaş gemisi müdahale etti
DSÖ'den üye ülkelere flaş çağrı! Uluslararası seyahatlerde aşı tek koşul olarak istenmesin
Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'