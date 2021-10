Whatsapp kullanamayacak telefonların listesi: 1 Kasım'dan sonra Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri?

Whatsapp kullanamayacak olan telefonlar araştırma konusu haline geldi. Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulamasının 1 Kasım itibarıyla bazı iOS ve Android telefonlarda çalışmayacağı bildirildi. Bu açıklamanın ardından ise "Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte 1 Kasım itibarıyla Whatsapp kullanamayacak telefonların listesi...WHATSAPP GÜNCELLEMESİ KULLANILMAYACAK TELEFON MODELLERİSamsungThe Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.LGThe LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.ZTEThe ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.HuaweiThe Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.SonyThe Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.AppleWhatsApp'ın 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde yer alan bilgiye göre, iOS 10'dan sonra güncellenemeyen eski iPhone'lar platforma erişimi kaybedecek.Diğer markalarThe Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.Yukarıda belirtilen cihazlar, 1 Kasım 2021'den sonra WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak bu, WhatsApp'ın bu cihazlarda hemen o tarihte çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Ancak platform, bu cihazlara güvenlik güncellemelerini, özellikleri ve diğer iyileştirmeleri göndermeyi durduracak. Sonunda uygulamanın akıllı telefonlarda işlevsiz olmasına yol açacaktır.