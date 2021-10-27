  • USD: 9,46 - 9,47
  • EURO: 10,98 - 11,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Whatsapp kullanamayacak telefonların listesi: 1 Kasım'dan sonra Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri?

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp 1 Kasım itibarıyla bazı Android ve iOS modellerinde kullanılamayacağını duyurdu. Eski cihazların artık bu uygulamanın yeni güncellemelerinı almayacağı bildirilirken bu noktada vatandaşlar “Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri?” sorularına yanıt aramaya başladı. Uygulama konuyla ilgili olarak bir liste yayınlamıştı. Peki, 1 Kasım’dan itibaren Whatsapp kullanamayacak telefonlar ve modeller hangileri? İşte tüm bu detaylar...

Ekleme: 27.10.2021 - 01:26 Güncelleme: 27.10.2021 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp kullanamayacak telefonların listesi: 1 Kasım'dan sonra Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri?
Whatsapp kullanamayacak olan telefonlar araştırma konusu haline geldi. Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulamasının 1 Kasım itibarıyla bazı iOS ve Android telefonlarda çalışmayacağı bildirildi. Bu açıklamanın ardından ise "Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte 1 Kasım itibarıyla Whatsapp kullanamayacak telefonların listesi...

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ KULLANILMAYACAK TELEFON MODELLERİ

Samsung

The Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LG

The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.


ZTE

The ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Huawei

The Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

Sony

The Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Apple

WhatsApp'ın 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde yer alan bilgiye göre, iOS 10'dan sonra güncellenemeyen eski iPhone'lar platforma erişimi kaybedecek.

Diğer markalar

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

Yukarıda belirtilen cihazlar, 1 Kasım 2021'den sonra WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak bu, WhatsApp'ın bu cihazlarda hemen o tarihte çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Ancak platform, bu cihazlara güvenlik güncellemelerini, özellikleri ve diğer iyileştirmeleri göndermeyi durduracak. Sonunda uygulamanın akıllı telefonlarda işlevsiz olmasına yol açacaktır.
Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! 'CHP HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor'
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
Başkan Erdoğan'ın resti dünyada gündeme oturmuştu! Aliyev: Öyle bir cevap verdi ki...
HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Özoğuz Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaparak Meclis'in 2 numaralı ismi oldu!
Antalya'da korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti
Kars Valiliği Kılıçdaroğlu'nun üç iddiasını da yalanladı
Korsanlar saldırıya geçti! Rus savaş gemisi müdahale etti
Hamza Dağ'dan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye: HDP'yi kızdırmamak için her tavizi vermeye hazırlar
26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan- Biden görüşecek mi?
HDP'den CHP'nin 'hayır' çıkışına övgü: Tarihi bir çıkış yapmıştır
Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a net mesaj: Sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor
CHP'nin 'tezkereye hayır' kararına Muharrem İnce’nin partisinden tepki
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti
DSÖ'den üye ülkelere çağrı! Uluslararası seyahatlerde aşı tek koşul olarak istenmesin
MSB duyurdu: Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İyi Parti'nin tezkere kararı belli oldu!
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den Başkan Erdoğan ile Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Ali Koç ve taraftarlar arasında gerginlik! Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında...

Ali Koç ve taraftarlar arasında gerginlik! Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında...

İstanbul'da masör maskesiyle hırsızlık! Yöntemleri pes dedirtti

İstanbul'da masör maskesiyle hırsızlık! Yöntemleri pes dedirtti

Whatsapp kullanamayacak telefonların listesi: 1 Kasım'dan sonra Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri?

Whatsapp kullanamayacak telefonların listesi: 1 Kasım'dan sonra Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri?

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'