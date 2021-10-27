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Whatsapp 1 Kasım'dan itibaren o cihazlarda çalışmayacak!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı iOS ve Android telefonlara destek vermeyi sonlandırıyor. Çıkan haberlere göre WhatsApp, Android 4.0.3 veya alt sürümlere sahip Android telefonlar ile iOS 9 veya daha alt sürümleri çalıştıran iPhone'larda çalışmayacak.

Ekleme: 27.10.2021 - 13:39 Güncelleme: 27.10.2021 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp 1 Kasım'dan itibaren o cihazlarda çalışmayacak!Facebook çatısı altında bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemlerine destek vermeyi sürdürüyor. Ancak teknoloji gün geçtikçe gelişiyor ve satın alınan bir Android telefon veya iPhone eskiyor. Hal böyle olunca, eski cihazların WhatsApp desteğinin kesilmesi de gündeme gelebiliyor.

WHATSAPP 1 KASIM'DA BAZI CİHAZLARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR

WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren Android ve iOS işletim sistemlerinin eski sürümlerini çalıştıran akıllı telefonları desteklemeyi bırakacağını duyurdu. 91mobiles'ın haberine göre, 1 Kasım'dan sonra Android 4.0.3 veya daha eski sürümleri ve iOS 9 veya daha eski sürümleri çalıştıran cihazlar WhatsApp ile uyumlu olmayacak.

Cihazları daha yeni bir sürüme güncellediğiniz takdirde ise WhatsApp desteği sürecek. Böylece WhatsApp'tan mesajlaşmaya devam edebileceksiniz.

Söz konusu cihazlar arasında Apple'ın bazı iPhone modelleri ile birlikte Samsung, LG, ZTE, Huawei ve Sony'nin Android akıllı telefonları yer alıyor.

Bu değişiklik, çok büyük fark yaratmayacak gibi dursa da birkaç cihaz hala işletim sisteminin eski sürümünü çalıştırıyor. Bu yüzden çok sayıda kullanıcının etkilenebileceği düşünülüyor. İşte 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp ile uyumsuz olacak cihazlar.

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK IPHONE MODELLERİ

* iPhone SE (1. nesil) * iPhone 6S * iPhone 6S Plus

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK SAMSUNG MODELLERİ

* Samsung Galaxy Trend Lite * Galaxy Trend II * Galaxy SII * Galaxy S3 mini * Galaxy Xcover 2 * Galaxy Core * Galaxy Ace 2

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK LG MODELLERİ

* LG Lucid 2 * LG Optimus F7 * LG Optimus F5 * LG Optimus L3 II Dual * LG Optimus F5 * LG Optimus L5 * LG Optimus L5 II * LG Optimus L5 Dual * LG Optimus L3 II * LG Optimus L7 * LG Optimus L7 II Dual * LG Optimus L7 II * LG Optimus F6 * LG Enact * LG Optimus L4 II Dual * LG Optimus F3 * LG Optimus L4 II * LG Optimus L2 II * LG Optimus Nitro HD * LG 4X HD * LG Optimus F3Q

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK ZTE MODELLERİ

* ZTE Grand S Flex * ZTE V956 * ZTE Grand X Quad V987 * ZTE Grand Memo

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK HUAWEI MODELLERİ

* Huawei Ascend G740 * Ascend Mate * Ascend D Quad XL * Ascend D1 Quad XL * Ascend P1 S * Ascend D2

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK SONY MODELLERİ

* Xperia Miro * Sony Xperia Neo L * Xperia Arc S

WHATSAPP SOHBETLERİNİZİ YEDEKLEYİN

Yukarıda yer alan iOS ve Android akıllı telefonlardan herhangi birini kullanıyorsanız, 1 Kasım'dan önce WhatsApp sohbetlerinizi yedeklemeniz tavsiye ediliyor. Eğer Android kullanıcısıysanız sohbetlerinizi Google Drive'a, iOS kullanıcısıysanız da iCloud'a yedekleyebilirsiniz.
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