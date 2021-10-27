Whatsapp 1 Kasım'dan itibaren o cihazlarda çalışmayacak!

Facebook çatısı altında bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemlerine destek vermeyi sürdürüyor. Ancak teknoloji gün geçtikçe gelişiyor ve satın alınan bir Android telefon veya iPhone eskiyor. Hal böyle olunca, eski cihazların WhatsApp desteğinin kesilmesi de gündeme gelebiliyor.WHATSAPP 1 KASIM'DA BAZI CİHAZLARIN FİŞİNİ ÇEKİYORWhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren Android ve iOS işletim sistemlerinin eski sürümlerini çalıştıran akıllı telefonları desteklemeyi bırakacağını duyurdu. 91mobiles'ın haberine göre, 1 Kasım'dan sonra Android 4.0.3 veya daha eski sürümleri ve iOS 9 veya daha eski sürümleri çalıştıran cihazlar WhatsApp ile uyumlu olmayacak.Cihazları daha yeni bir sürüme güncellediğiniz takdirde ise WhatsApp desteği sürecek. Böylece WhatsApp'tan mesajlaşmaya devam edebileceksiniz.Söz konusu cihazlar arasında Apple'ın bazı iPhone modelleri ile birlikte Samsung, LG, ZTE, Huawei ve Sony'nin Android akıllı telefonları yer alıyor.Bu değişiklik, çok büyük fark yaratmayacak gibi dursa da birkaç cihaz hala işletim sisteminin eski sürümünü çalıştırıyor. Bu yüzden çok sayıda kullanıcının etkilenebileceği düşünülüyor. İşte 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp ile uyumsuz olacak cihazlar.WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK IPHONE MODELLERİ* iPhone SE (1. nesil) * iPhone 6S * iPhone 6S PlusWHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK SAMSUNG MODELLERİ* Samsung Galaxy Trend Lite * Galaxy Trend II * Galaxy SII * Galaxy S3 mini * Galaxy Xcover 2 * Galaxy Core * Galaxy Ace 2WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK LG MODELLERİ* LG Lucid 2 * LG Optimus F7 * LG Optimus F5 * LG Optimus L3 II Dual * LG Optimus F5 * LG Optimus L5 * LG Optimus L5 II * LG Optimus L5 Dual * LG Optimus L3 II * LG Optimus L7 * LG Optimus L7 II Dual * LG Optimus L7 II * LG Optimus F6 * LG Enact * LG Optimus L4 II Dual * LG Optimus F3 * LG Optimus L4 II * LG Optimus L2 II * LG Optimus Nitro HD * LG 4X HD * LG Optimus F3QWHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK ZTE MODELLERİ* ZTE Grand S Flex * ZTE V956 * ZTE Grand X Quad V987 * ZTE Grand MemoWHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK HUAWEI MODELLERİ* Huawei Ascend G740 * Ascend Mate * Ascend D Quad XL * Ascend D1 Quad XL * Ascend P1 S * Ascend D2WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK SONY MODELLERİ* Xperia Miro * Sony Xperia Neo L * Xperia Arc SWHATSAPP SOHBETLERİNİZİ YEDEKLEYİNYukarıda yer alan iOS ve Android akıllı telefonlardan herhangi birini kullanıyorsanız, 1 Kasım'dan önce WhatsApp sohbetlerinizi yedeklemeniz tavsiye ediliyor. Eğer Android kullanıcısıysanız sohbetlerinizi Google Drive'a, iOS kullanıcısıysanız da iCloud'a yedekleyebilirsiniz.