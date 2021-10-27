  • USD: 9,46 - 9,47
  • EURO: 10,98 - 11,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: 'Rakamları eğip bükmüş biz düzeltelim'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 9,8 artış gösterdiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: 'Rakamları eğip bükmüş biz düzeltelim'
Ekleme: 27.10.2021 - 14:51 Güncelleme: 27.10.2021 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: 'Rakamları eğip bükmüş biz düzeltelim'
.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener'in ihracat rakamlarıyla ilgili eleştirilerini yanıtladı.

Bakan Muş, paylaşımında, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim.
2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken Türkiye
ihracatı yüzde 9,8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3,1 kat büyürken, Türkiye
ihracatı 7,2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla! Bir de
ekleme yapalım: 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı,
bugün yüzde 83,3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin, sevinin Sayın Akşener."
ifadelerini kullandı.

AKŞENER NELER SÖYLEDİ?

Uygulanan ekonomi politikalarıyla "İhracat gerçekten artıyor mu?" sorusunu yönelten
Akşener, ihracatın 1970-1980 arası 10 yılda 5 kat, 1980-1990 arası 4,5 kat, 1990-2000 arası 2
kat, 2000-2010 arasında 4 kat, 2002-2010 yılları arasındaki AK Parti döneminde ise 8 yılda 3
kat arttığını kaydetti.
Akşener, son 50 yılın en düşük ihracat artışının, geçen 10 yılda gerçekleştiğini öne sürdü
Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: 'Rakamları eğip bükmüş biz düzeltelim'
Rekabet Kurumu'ndan flaş talep! Fiyatları şişirenler yandı!
Yine bir CHP'li belediye klasiği! Antalya'daki asırlık evler yok oluyor!
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
Davulla karşılanan cinsel istismar sanığı için istenen tutuklama talebine ret
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erdoğan'la Aliyev arasında 'Ünal Çeviköz' diyaloğu: Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Fondaş Şirin Payzın'ın tezkere hazımsızlığı!
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!
10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk! 11 kişi gözaltında!
Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın
Kılıçdaroğlu'nun adayı Ekonomist Özgür Demirtaş mı?
İşte büyükelçilerin Osman Kavala skandalının perde arkası: İmzacı elçilerden şaka gibi bahane
İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım
Boji'yi çöp toplama merkezine atmışlar!
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! 'Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli'
Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...