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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı! O anlar kameralara böyle yansıdı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Ekleme: 27.10.2021 - 20:57 Güncelleme: 27.10.2021 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrentepe mevkiindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 20 ED 853 plakalı otomobiliyle işten çıkarak evine doğru hareket eden Ali S., Seyrantepe mevkiinde aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Aracını emniyet şeridinde durduran Ali S., aracındaki yangın tüplerini alarak müdahale etmeye çalıştı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bu sırada otomobilin motor kısmındaki yangın bir anda büyüyerek aracın tamamını sardı. Trafikte bulunan diğer sürücüler yangın tüpleriyle Ali S.'ye yardım etmeye çalışırken, başka sürücüler de itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yanan aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk ise normale döndü.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı! O anlar kameralara böyle yansıdı
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