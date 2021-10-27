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Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitap oldu

Azerbaycan'da hizmet veren 3 Alma isimli yayınevi, 10 yaş üzerindeki çocuklar için Selçuk Bayraktar’ın hayat hikayesinin anlatıldığı 48 sayfalık bir kitap yayınladı.

Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitap oldu
Ekleme: 27.10.2021 - 20:03 Güncelleme: 27.10.2021 - 20:16 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitap oldu
Azerbaycan ordusunun 30 yıllık Ermenistan işgaline son vererek Dağlık Karabağ'ı yeniden topraklarına katmasında büyük bir payı olan Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'ın hayatı, Azerbaycanlı çocuklara ilham olması için kitap haline getirildi.

BAYRAKTAR'IN HAYATI ÇOCUKLARA İLHAM OLACAK
Azerbaycan'da hizmet veren 3 Alma isimli yayınevi, 10 yaş üzerindeki çocuklar için Selçuk Bayraktar’ın hayat hikayesinin anlatıldığı 48 sayfalık bir kitap yayınladı.

"BÜYÜK HAYALLERE İNANDIRAN HAYAT HİKAYESİ"
Kitabın içeriğinde, "Selçuk Bayraktar'ın çocukları büyük hayallere inandıran hayat hikayesi" ifadeleri yer aldı.

ŞEREF MADALYASI ALMIŞTI
Bayraktar, Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecinde yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şeref madalyası (Karabağ Nişanı) ile onurlandırılmıştı.
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Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitap oldu
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