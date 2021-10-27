Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Tayvan ve ABD'deki askerler, stratejistler ve hükümet yetkilileri, adanın ordusunun iç sorunlarla dolu olduğunu ve bunların birçoğunun yıllarca süren sakin ve ekonomik refah içinde biriktiğini, şimdi de Tayvan'ın Çin'i caydırma kabiliyetini tükettiğini söylüyorlar.Habere göre en acil endişeler arasında, her yıl askere alınan yaklaşık 80 bin Tayvanlı ve yaklaşık 2.2 milyon yedek asker arasındaki zayıf hazırlık ve düşük moral var.'YAPRAK SÜPÜRÜP OT TEMİZLİYORUZ'26 yaşındaki Xiao Cheng-zhi, geçen yıl sona eren dört aylık temel eğitiminin esas olarak yaprakları süpürmeyi, yedek lastikleri hareket ettirmeyi ve yabani otları çekmeyi içerdiğini söyledi. Bazı nişancılık eğitimi dışında derslerinin anlamsız olduğunu vurguladıXiao, Tayvan'da aşırı korumacı ebeveynler tarafından büyütülen ve kolayca demoralize olabilen gençleri tanımlamak için 'çilek asker' teriminin kullanıldığını anlattı. Hizmet etmeye istekli olduğunu söylese de, Xiao adanın Çin Halk Kurtuluş Ordusu karşısında çok fazla şansı olmadığı görüşünde.Çin Komünist Partisi, Tayvan'ı hiçbir zaman yönetmemiş olmasına rağmen ülkeyi kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Yakın bir çatışma belirtisi olmamasına rağmen, Pekin sonunda Tayvan'ı kontrolü altına almayı planladığını açıkça belirtti.ASKERDEN MUAF OLMAK İÇİN MCDONALDS'A GİDİYORLARRöportajlarda Tayvanlı askerler ve yedekler, eğitim ve hazır olma konusundaki endişelerini dile getirdi. Bir tanesi, yapacak faydalı şeyler bittikten sonra eğitim sırasında Amerikan savaş filmleri izlediğini söyledi.Bir diğeri, okumak ve çizmek için çok zaman harcadığını ve zaten endişelenecek bir şey olmadığını kaydetti. Kamuoyu anketleri ve röportajlar, birçok Tayvanlı'nın ciddi bir tehlike ortaya çıkarsa ABD'nin sorumluluğu üstlenmesini beklediğini gösteriyorİki genç erkek, bazı Tayvanlı gençlerin askerlikten men edilmek için nasıl ekstra kilo aldıklarını anlattı. Birisi, muaf tutulacak kadar kilo almak için McDonald's'tan dört saatte bir, karma yemekler de dahil olmak üzere büyük öğünlerle midesini doldurduğunu söyledi.2019'u adanın Tayvan'daki savunmasını incelemekle geçiren emekli bir ABD Deniz Piyadeleri albayı olan Grant Newsham, Tayvan'ın iyi eğitimli sağlam birliklere ve 'savaşmaya hazır mükemmel subaylara' sahip olduğunu söyledi. Diğer askeri uzmanlar, Tayvan'ın en iyi pilotlarını ve subaylarını dünyanın en iyileriyle karşılaştırıyor.Ancak Newsham, Tayvan ordusunun yetersiz finanse edildiğini ve yedek sistemin karmakarışık olduğunu, daha fazla ödeneğe ihtiyacı olduğunu ve ABD ve müttefikleriyle eğitim alarak çok daha etkili olabileceğini söyledi.VATANDAŞLARA 'DESTEK' ÇAĞRISITayvan Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve The Wall Street Journal tarafından elde edilen bir hükümet raporu, 'sonsuz istismar ve kötü yönetimin' gençlerin orduya katılma isteklerini zayıflattığını ortaya çıkardı.Salı günü düzenlediği basın toplantısında Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü, ordunun savaşları önlemek ve ulusal güvenliği korumak için güçlerini artırmaya çalıştığını söyledi ve halka çağrı yaptı: 'Askeri yığınak ve savaş hazırlıkları uzun vadeli görevlerdir. Vatandaşlarımızdan destek istiyoruz.'Geçen ay, Tayvan Savunma Bakanlığı, gelen tüm askerlerin daha fazla uygulamalı deneyim için muharebe birimlerine gönderileceğini söyleyerek zorunlu askeri eğitimin sisteminde değişiklikler yaptı.Çin'in adaya yakın askeri uçuşların artması ve Hong Kong'da demokrasinin ezilmesiyle birlikte, Tayvan'ın hazır olup olmadığı konusundaki endişeler yoğunlaştı. 9 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan ile 'barışçıl yeniden birleşme' çağrısında bulundu. Çinli liderler, güç kullanımının bir seçenek olmaya devam ettiğini söylüyor.ASKER SAYISI GİDEREK GERİLİYORTayvanlı ve ABD'li yetkililer arasındaki huzursuzluğa ek olarak, Çin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan büyük yatırımlar da var. Pentagon'un tahminlerine göre, Tayvan'ın askeri bütçesinin 13 katı olan Çin'in, şu anda bir milyondan fazla kara askeri bulunuyor. Tayvan ordusunun aktif görevli asker sayısı 2011'de 275 binden 187 bin 660'a geriledi.Bu yıl Çin, amfibi saldırılar için zırhlı birlik taşıyıcıları, hovercraft ve helikopterleri taşıyabilen ilk savaş gemisini hizmete açtı. Pentagon raporlarına göre Çin ordusu, deniz geçişlerini ve sahile inişleri simüle eden tatbikatlar gerçekleştirdi ve Tayvan hedeflerini vurabilecek menzile sahip roket topçu sistemleri kurdu.Tayvan, Çin kuvvetlerinin toplanmasını zorlaştıracak zorlu bir sahil şeridi de dahil olmak üzere hala bazı avantajlara sahip. 1979'da Vietnam ile kısa süreli bir çatışmadan bu yana çatışmaya girmemiş olan Çin'in savaşa hazır olup olmadığı konusunda da şüpheler var.Wall Street Journal tarafından incelenen Tayvan savunma bakanlığının Çin ordusuna ilişkin yıllık değerlendirmesi, Pekin'in Tayvan'ın komuta merkezlerini felç etmek için siber saldırıları kullanabileceği konusunda uyarıyor.Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng geçtiğimiz günlerde Çin ordusunun 2025 yılına kadar minimum zayiatla Tayvan'a topyekün bir saldırı başlatabileceğini söyledi.ABD, Tayvan'ı savunma taahhüdünde bulunmadı ancak çoğu askeri analist, bunun olacağını varsayıyor. Geçen Perşembe, ABD Başkanı Joe Biden bir CNN belediye binası etkinliği sırasında iki kez ABD'nin Tayvan'ı savunacağını söyledi.ABD'NİN 'STRATEJİK BELİRSİZLİK' POLİTİKASIŞu anda ABD, çatışma çıkması durumunda ne yapacağını söylemeyi reddederek çatışmayı önlemeyi amaçlayan bir “stratejik belirsizlik” politikası sürdürüyor. Bazı ABD dış politika uzmanları, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ABD'nin açıkça müdahale taahhüdünde bulunmasını istiyor. Diğerleri, Washington'un küçük jestlerinin bile Pekin'i kışkırtabileceğinden ve ABD'yi dış belaya sokabileceğinden endişe ediyor.Şimdilik ABD, Tayvan'ı esas olarak silah ve diğer savunma teçhizatı satarak destekliyor. En az bir yıl boyunca ABD, kara birliklerini ve deniz kuvvetlerini eğitmek için küçük Özel Kuvvetler ve Deniz Kuvvetleri birlikleri gönderdi. ABD savunma politikası tasarısı bu yıl daha yakın işbirliğini gerektiriyor.ÇİN'İN EN HASSAS MESELESİTayvan, Çin'in en hassas bölgesel sorunu. Çin'de 2005 yılında Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edilmişti. Söz konusu yasa, resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor.Çin Tayvan'ı bir gün anakara ile bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de, birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Çin ayrıca uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştığı Tayvan'la, diplomatik ilişkileri olan az sayıdaki ülkeye de baskı uyguluyor.