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Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! 'CHP HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor'

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! 'CHP HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor'
Ekleme: 27.10.2021 - 00:46 Güncelleme: 27.10.2021 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! 'CHP HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor'
Osman Gökçek Beyaz TV ekranlarında Sürmanşet programında izleyici ile buluştu.

Gökçek gündem konusu olan CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesi ile ilgili 'CHP, HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor' dedi. Gökçek konuşmasını şöyle sürdürdü; 'Malesef görüyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu parti bu tezkereye hayır oyu verdi. Bunu yapmalarının sebebi HDP'ye şirin gözükmektir. Çünkü HDP tehditvari mesajlar verdi. HDP 'Tezkereye CHP evet diyecekse hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli' dedi. Bundan dolayı CHP bugün hayır oyu verdi. HDP'liler eğer bugün CHP tezkereye evet oyu verseydi tüm bağlarını koparacaklardı. CHP özellikle önümüzdeki seçimlerde ittifakın bozulmaması için hayır oyu kullandı. Düşünün ki bunların Türkiye'yi yönettiğini. İktidarda olurlarsa böyle bir tezkerenin TBMM'den geçme şansı yok. Bu tezkerenin geçmemesi kimin işine yarar? Tabiki PKK'nın.'

'HDP Kandil'den talimat alıyor'
'Kandil'den gelen mektup konusu ile bağlantılı.Kandilden gelen mektupta 'resmi ittifak dayatması yapın diyor' bunu der demez Mithat Sancar 'biz artık açık ittifak yapmak istiyoruz' diyor. HDP'nin söylediği her şey Kandil'den gelen mesajlardır. CHP ve kısmi olarak İYİ Parti bunu ne kadar kapatmak istese de zaman zaman Kandil'den gelen mesajlar ile bunlar ortaya çıkıyor. Kandil'den gelen mektupta 'CHP'ye biz olmazsak kaybedersiniz mesajını çok iyi verin' diyor. Bu anlamda CHP ve İYİ Parti'ye sürekli bu anlamnda bir baskı var. Sokak hareketlerini sürekli başlatmak isteyen de Kandil'dir. Diyor ki yine mektupta 'kapatma davası ile ilgili sokak hareketi çıkartın' Burada bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor.'

'Büyük elçiliklere gösterilen tepki aslında Türkiye'nin ikinci 'One Minute' olayıdır'
'Eski Türkiye böyle bir Türkiye değildi. Siz 10 ülkenin büyükelçinin önce Türkiye'nin içişlerine karışıp Başkan Erdoğan'ın söyleminden sonra geri vites yaptığı bir Türkiye görüyorsunuz artık. Muhalefetin de buna tepki vermesi gerekirken siz nasıl ülkemizin iç meselesine karışırsınız demesi gerekiken aksine onları korudular. Bu hadise onların iktidarında olsaydı Osman Kavala'yı dışarı çıkartmak için yargıya baskı yaparlardı.'
 
Gökçek Şirin Payzın'ın büyükelçilerin geri adımının ardından verdiği tepkiye sert tepki gösterdi. Gökçek, Payzın'a; 'Sen Türkiye Cumhuriyetinin evladı değil misin. Sen nerede yaşıyorsun Uganda'da  mı yaşıyorsun?' dedi.

'Bugün dik duran bir Türkiye var'
'Zamanında yurtdışı her istediğini söylemiş ve bunun karşılığında istediğini almıştır ama bugün dik duran bir Türkiye var ve bunlar cevap veren bir Türkiye var. Şirin Payzın Can Dündar ve bunlar gibi vatan hainleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin bir karşılığı olmayacağını düşündüler. Ancak tam tersi bir hareket olunca hepsi hırslarını bu tepkileri ile gösteriyorlar.'
Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! 'CHP HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor'
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