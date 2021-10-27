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Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni açıkladı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin lira olduğunu açıkladı.

Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni açıkladı!
Ekleme: 27.10.2021 - 13:25 Güncelleme: 27.10.2021 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni açıkladı!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 2022 yılı bütçesi görüşmelerine katılarak Meclis bütçesinin sunumunu yaptı.

BÜTÇE TEKLİFİ HAZIRLANDI

Mustafa Şentop, Meclis'in, 2022 yılı bütçesinin 2 milyar 198 milyon TL olarak komisyona sunduklarını belirtti.

2022 yılı bütçe teklifinin yüzde 72,7'sinin yasama, yüzde 22,3'ünün yönetim- destek, yüzde 5'inin ise program dışı giderlerden oluştuğunu söyleyen Şentop, 'Bütçeyi konuşmak sayıları konuşmak değil, insanları konuşmaktır. Her biri ayrı bir kamu hizmetini ifa etmek suretiyle vatandaşlarımıza hizmet etme yükümlülüğünde bulunan kamu kurumlarımızın, bir sonraki yıl içerisinde milletimizin fertlerine somut olarak hangi hizmetleri sunacağının, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ne ölçüde karşılayacağının ifadesidir bütçe.' ifadelerini kullandı.
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