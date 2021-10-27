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Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik oldu

Facebook, 178 milyon kullanıcının verilerini kazıma yöntemiyle elde ettiği ve bu bilgileri hacker forumunda satmaya çalıştığı iddiasıyla Ukrayna'da yaşayan bir yazılımcıya dava açtı.

Ekleme: 27.10.2021 - 12:21 Güncelleme: 27.10.2021 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik olduHackread sitesinin haberine göre veri kazıma işi 2018 ve 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Web kazıma olarak da bilinen veri kazıma, bir program aracılığıyla (botlarla), web sitesinden veri ayıklayan bir teknik.

Kötü niyetli kişiler, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda bilgilere ulaşabiliyor.

Facebook veri kazıma iddiasıyla geçtiğimiz ocak ayında Portekizli bir şirketi de mahkemeye vermişti. Sosyal medya devi, şirketin geliştirdiği Chrome uzantılarının veri kazaımaya izin verdiğini ileri sürmüştü.

UKRAYNA'DA NELER OLUYOR?

Facebook, barak_obama ve Solomame nicklerini kullanan, Ukrayna'nın Kirovograd kentinde yaşayan yazılımcı Alexander Solonchenko'ya karşı dava açtı.

Mahkeme belgeleri Solonchenko'nun, kullanıcı kimliklerine ve iletişim numaralarına, erişme ve satma imkanına sahip olduğu iddialarını içeriyor. Ancak verileri elde etmek ve satmak, Facebook'un hizmet şartlarına aykırı bir durum.

Facebook, 2019 Eylül ayında içe aktarma özelliğini sonlandırmıştı. Raporlananlara göre Solonchenko, bu özellik üzerinden veri kazıma gerçekleştirdi.

Sosyal medya devi, Alexander Solonchenko'nun elde ettiği verileri, 2020 Ekim ayında bir hacker forumunda satmaya çalıştığını söylüyor.
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