MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yanıt: CHP’nin bagajı millet düşmanlarının talimatlarıyla dolu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın seçim kanununda değişiklik çalışmasına ilişkin, 'İttifakta istikrar için MHP'nin atlayabileceği kadar alçak, yeni partilerin yetişemeyeceği kadar yüksek. Toplum mühendisliği yüzde 7. Ama MHP bu kafada giderse MHP'yi kurtaracak baraj ancak yüzde 1 olacak.' dedi.Özel'in bu açıklamalarına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan sert sözlerle yanıt geldi.'CHP'NİN BAGAJ SORUNU VAR''CHP'nin cazgırı Özgür Özel, tükürükler saçarak yaptığı basın açıklamasında yeniden zamanı israf etmiş, mekânın ağırlığı altında ezilmiş. Lafı döndürüp dolaştırıp partimize getiren Özel, partimizin oy oranı ile seçim barajını ilişkilendirmeye çalışmış.' diyen Büyükataman, 'CHP'li Özgür Özel rahat olsun, Milliyetçi Hareket Partisinin baraj sorunu yoktur ancak Cumhuriyet Halk Partisinin bagaj sorunu vardır.' ifadelerini kullandı.'KILIÇDAROĞLU'NU MHP'YE SALDIRARAK AKLAYAMAZ'Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:'HDP'nin bir talimatıyla Irak-Suriye tezkerelerine ret oyu veren CHP'nin bagajı, millet düşmanlarının emir ve talimatlarıyla doludur. CHP sözcüleri; Türk düşmanlarının emir ve talimatlarını yerine getiren bir dış misyon görevlisi gibi hareket eden Kılıçdaroğlu'nu MHP'ye saldırarak aklayamaz. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nun vatan ve millet aleyhine olan siyasetine alet olmayınız!'