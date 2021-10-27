Meclisin minik konuğu: Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn AK Parti Grup Toplantısı’nı izledi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nı küçük oğlu Zayn ile birlikte izledi. Minik Zayn ve baba Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği öğrenilen oyuncakla Meclis önünde poz verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Grup Toplantısı’na küçük oğlu Zayn Sofuoğlu ile katıldı.Küçük Zayn, babasıyla birlikte toplantı boyunca salonda kaldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın minik Zayn’a oyuncak araba hediye ettiği öğrenildi.Sofuoğlu ve oğlu Zayn, hediye edilen oyuncakla Meclis önünde fotoğraf da çekindi.Kenan Sofuoğlu, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.