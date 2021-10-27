Kılıçdaroğlu'nun adayı Ekonomist Özgür Demirtaş mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için düşündüğü aday ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun adayının Ekonomist Özgür Demirtaş olacağın öğrenildi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için tartışmlalar sürüyor.
Günlerdir kulislerde konuşulan adayın ismi ise bugün ortaya çıktı. Cüneyt Özdemir ve Emin Çaba iişaret etmişti. Bugün o ismin kim olduğu ortaya çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri için adayının Ekonomist Özgür Demirtaş olduğu öğrenildi.
Demirtaş, kendisine ulaşmaya çalışan gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken gözler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cephesinde.