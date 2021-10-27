Kılıçdaroğlu'nun adayı Ekonomist Özgür Demirtaş mı?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için tartışmlalar sürüyor.Günlerdir kulislerde konuşulan adayın ismi ise bugün ortaya çıktı. Cüneyt Özdemir ve Emin Çaba iişaret etmişti. Bugün o ismin kim olduğu ortaya çıktı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri için adayının Ekonomist Özgür Demirtaş olduğu öğrenildi.Demirtaş, kendisine ulaşmaya çalışan gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken gözler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cephesinde.