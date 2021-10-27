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Kanadalı şirket, Türkiye'ye ambargonun ardından iflas etti

Telemus Systems, Kanada hükümetinin uyguladığı ambargo sonrasında iflas başvurusu yaptı. İflasla birlikte şirketin üzerinde kalan borç belli oldu.

Kanadalı şirket, Türkiye'ye ambargonun ardından iflas etti
Ekleme: 27.10.2021 - 15:17 Güncelleme: 27.10.2021 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Kanadalı şirket, Türkiye'ye ambargonun ardından iflas etti
Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma sürecinde yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'den tedarik edilen İHA ve SİHA'lar önemli rol oynadı.

İnsansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda, Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilirken, Dağlık Karabağ 44 günde geri alındı.

KANADA'NIN TÜRKİYE'YE AMBARGO KARARI
Kanada ise Ermenistan'dan yana tavır takınarak, Türkiye'ye ambargo uygulamaya karar verdi.

Savunma alanında faaliyet gösteren çeşitli Kanadalı şirketler, Türkiye'ye İHA motoru ve elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleriyle ilgili ambargo kararı aldı.

KANADALI ŞİRKET İFLAS ETTİ
Kanada hükümetinin ambargo kararı alması nedeniyle bu durumdan etkilenen şirketlerden olan Telemus Systems iflas etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Telemus Systems'ın Türkiye'deki müşterisi konumundaydı.

İFLAS BAŞVURUSU YAPILDI
Uluslararası pazarda operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Ontario merkezli şirket, 24 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulundu.

ŞİRKETİN ÜZERİNDE KALAN BORÇ
Firma, yaptığı başvuruda, üzerinde 638.6 bin dolarlık borç kaldığını belirtti. Bu miktarın 120.9 bin dolarının CM Computer şirketine, 330.1 bin dolarının çalışanlara olduğu kaydedildi.

2021'DE GELİR ELDE EDEMEDİ, ZARAR BÜYÜK
Geçen yıl alınan yaptırım kararları nedeniyle 360 bin dolar zarara uğrayan Telemus Systems'ın bu yıl ise ilk 7 aylık sürece dair geliri 0 dolar olarak kayıtlara geçti. Ambargo mağduru şirket, yaklaşık 1.1 milyon dolar zarara uğradı.


KANADA SATMADI, TÜRKİYE YERLİSİNİ YAPTI
Son 20 yılda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla ve gerçekleştirdiği ihracatlarla adından söz ettiren Türkiye, Kanada'nın ambargosunun ardından yerli imkanları devreye aldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS sayesinde bu alanda dışa bağımlılık sonlandırıldı.
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