İzmir Karabağlar'da Kılıçdaroğlu vatandaşın kentsel dönüşüm tepkisiyle karşılaşmıştı: Madem beceremiyorsunuz bırakın TOKİ yapsın!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar ilçesindeki Yurdoğlu ve Uzunderemahallelerinde tamamlanamayan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, İzmir BüyükşehirBelediyesinin tapuları devretmesi halinde dönüşümün TOKİ marifetiyle yapılmasına destekvereceklerini söyledi.Sürekli, Yurdoğlu Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm planlanan Yurdoğlu ve Uzunderemahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında kentte 7 bölgede kentsel dönüşüm çalışmasıplanladığını belirten Sürekli, 11 yıl sonunda Bayraklı'daki projenin iptal edildiğini, 6 bölgedeçalışmaların sürdüğünü, bunlardan birinin de Karabağlar'da olduğunu kaydetti.konutun yapılıp hak sahiplerine teslim edildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:"Ama 3. ve 4. etap olan Yurdoğlu ve Uzundure mahallelerinde büyük bir sıkıntıhasıl oldu. Bu iş başlayalı 11 yıl oldu, 9 yıl önce sözleşmeler yapıldı ama bugünekadar hiçbir sonuç alınmadı. Mahalle sakinleri, sorunlarını pazar günü CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ettiler. O görüşmede, mahalle sakinleri birçözüm isterken Sayın Kılıçdaroğlu da 'O zaman hükümet, devlet yapsın' beyanındabulundu. Mahalle sakinlerinin de 'o zaman tapularımızı verin, bu işi hükümetyapsın' şeklinde beyanları oldu.""BU HIZIYLA BU DÖNÜŞÜM 36 YIL SÜRER"İktidar partisi İzmir temsilcileri olarak Büyükşehir Belediyesinin, sözleşmeyi feshetmesi vetapuları iade etmesi halinde TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşümü hızla yapma niyetlerinimahalle sakinlerine ilettiklerini dile getiren Sürekli, şöyle devam etti:"Bir taraf 'hükümet yapsın' öbür taraf da 'tamam hükümet yapsın, tapuları verin' diyor. Buaşamada bu gerçekleşirse bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ marifetiyle bu kentseldönüşümün yapılması konusunda desteğimizi mahalle sakinlerine ifade ettik. Bu süreciyakından takip edeceğiz. Mahalleli soruyor, 'pazar günü öyle beyanları oldu ama tapularımızverilmezse ne olacak' diye. Bu işin takipçisi olacağız.Limontepe'de 1533 tane konutu TOKİ yaptı. İzmir'de şu ana kadar 20 bin konut, statlar yapıldıTOKİ tarafından. 2 bin 584 adet konut sosyal projeler kapsamında devam ediyor. TOKİ 2milyar liralık burada hizmet yaptı, 2 milyarlık projeler de devam ediyor. Onun için bunuyapmaya devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız muktedirdir, yaparız. 'Büyükşehirin bu hızıylabu dönüşüm burada 36 yıl sürer' diyor arkadaşlar. Biz de hesapladık, bu konutların yapılması50-60 yılı bulur. Onun için bir an önce mağdur vatandaşların sorununun çözümü için hareketegeçilmeli."Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmirBüyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanıİrfan Doğruca ile muhtarlar da katıldı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Ekim'de, İzmir'deki toplu açılış törenine katıldığı sırada,Uzundere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto eden gruplagörüşmüştü.