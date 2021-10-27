İzmir Karabağlar'da Kılıçdaroğlu vatandaşın kentsel dönüşüm tepkisiyle karşılaşmıştı: Madem beceremiyorsunuz bırakın TOKİ yapsın!
İzmir Karabağlar’da bir türlü tamamlanamayan kentsel dönüşüm çalışmaları vatandaşı çileden çıkardı. Geçtiğimiz Pazar günü bölgeye ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların büyük tepkisi ile karşılaştı. Konuyla ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tapuları devretmesi halinde dönüşümün TOKİ marifetiyle yapılmasına destek vereceklerini söyledi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar ilçesindeki Yurdoğlu ve Uzundere
mahallelerinde tamamlanamayan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, İzmir Büyükşehir
Belediyesinin tapuları devretmesi halinde dönüşümün TOKİ marifetiyle yapılmasına destek
vereceklerini söyledi.
Sürekli, Yurdoğlu Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm planlanan Yurdoğlu ve Uzundere
mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında kentte 7 bölgede kentsel dönüşüm çalışması
planladığını belirten Sürekli, 11 yıl sonunda Bayraklı'daki projenin iptal edildiğini, 6 bölgede
çalışmaların sürdüğünü, bunlardan birinin de Karabağlar'da olduğunu kaydetti.
konutun yapılıp hak sahiplerine teslim edildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Ama 3. ve 4. etap olan Yurdoğlu ve Uzundure mahallelerinde büyük bir sıkıntı
hasıl oldu. Bu iş başlayalı 11 yıl oldu, 9 yıl önce sözleşmeler yapıldı ama bugüne
kadar hiçbir sonuç alınmadı. Mahalle sakinleri, sorunlarını pazar günü CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ettiler. O görüşmede, mahalle sakinleri bir
çözüm isterken Sayın Kılıçdaroğlu da 'O zaman hükümet, devlet yapsın' beyanında
bulundu. Mahalle sakinlerinin de 'o zaman tapularımızı verin, bu işi hükümet
yapsın' şeklinde beyanları oldu."
"BU HIZIYLA BU DÖNÜŞÜM 36 YIL SÜRER"
İktidar partisi İzmir temsilcileri olarak Büyükşehir Belediyesinin, sözleşmeyi feshetmesi ve
tapuları iade etmesi halinde TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşümü hızla yapma niyetlerini
mahalle sakinlerine ilettiklerini dile getiren Sürekli, şöyle devam etti:
"Bir taraf 'hükümet yapsın' öbür taraf da 'tamam hükümet yapsın, tapuları verin' diyor. Bu
aşamada bu gerçekleşirse bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ marifetiyle bu kentsel
dönüşümün yapılması konusunda desteğimizi mahalle sakinlerine ifade ettik. Bu süreci
yakından takip edeceğiz. Mahalleli soruyor, 'pazar günü öyle beyanları oldu ama tapularımız
verilmezse ne olacak' diye. Bu işin takipçisi olacağız.
Limontepe'de 1533 tane konutu TOKİ yaptı. İzmir'de şu ana kadar 20 bin konut, statlar yapıldı
TOKİ tarafından. 2 bin 584 adet konut sosyal projeler kapsamında devam ediyor. TOKİ 2
milyar liralık burada hizmet yaptı, 2 milyarlık projeler de devam ediyor. Onun için bunu
yapmaya devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız muktedirdir, yaparız. 'Büyükşehirin bu hızıyla
bu dönüşüm burada 36 yıl sürer' diyor arkadaşlar. Biz de hesapladık, bu konutların yapılması
50-60 yılı bulur. Onun için bir an önce mağdur vatandaşların sorununun çözümü için harekete
geçilmeli."
Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir
Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı
İrfan Doğruca ile muhtarlar da katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Ekim'de, İzmir'deki toplu açılış törenine katıldığı sırada,
Uzundere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto eden grupla
görüşmüştü.