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İşte Uğur Şahin'in kolyesinin sırrı!

Nazara inandığını belirten Uğur Şahin, annesinin küçükken boynuna taktığı kolyeyi hiçbir zaman çıkarmadığını söyledi.

Ekleme: 27.10.2021 - 14:45 Güncelleme: 27.10.2021 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
İşte Uğur Şahin'in kolyesinin sırrı!Koronavirüs aşısını geliştirerek tüm dünyaya adını duyuran BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin, nazar boncuklu kolyesiyle dikkat çekiyor.

Çocukluğunda ailesiyle beraber Almanya'ya yerleşen Uğur Şahin, siyah ipli kolyesini boynundan hiçbir zaman çıkarmıyor.

Röportaj ve canlı yayınlar için kamera karşısına geçen Şahin, sağlıktaki başarısıyla beraber kolyesiyle de konuşuluyor.

'BİZ TÜRKLER NAZARA İNANIRIZ'

Bir röportajında herkes tarafından ilgi odağı olan kolyesi hakkında konuşan Şahin ise 'Biz Türkler nazara inanırız.

'ANNEM TAKIYORDU ÖYLE KALDI'

Annem nazara inanıyordu ve her zaman bu nazar boncuğunu takıyordu ve öyle kaldı. İnşallah yardım eder.' ifadelerine yer verdi.
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