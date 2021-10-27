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İstanbul'da masör maskesiyle hırsızlık! Yöntemleri pes dedirtti

İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin masör olduğu, sözde masaj yapmak için girdiği evlerde keşif yaparak para ve ziynet eşyası bulunan adresleri hırsızlık yapmaları için iki arkadaşına haber verdiği ortaya çıktı. Masör ve 2 hırsızlık şüphelisi arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 27.10.2021 - 01:16 Güncelleme: 27.10.2021 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da masör maskesiyle hırsızlık! Yöntemleri pes dedirtti
Beşiktaş, Balmumcu Mahallesi, Defne Çıkmazı Sokakta 12 Ekim 2021 tarihinde polise başvuran mağdur H.A.Ç. evine giren hırsızların içerde bulunan ziynet eşyalarını çaldıklarını söyleyerek, yardım istedi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Polis bu görüntülerini kullanarak iki hırsızın kimliğini tespit etti. Kağıthane'de düzenlenen operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Oğuzhan A.(21) ile Fatih A.(25) polis tarafından yakalandı.

ÇALDIKLARI EŞYALAR SAKLANDIKLARI YERDEN ÇIKTI

Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada müşteriye ait 3 adet kol saati, 1 adet gümüş tespih, 1 adet pırlanta bileklik, 1 adet pırlanta broş, 1 Altın kolye ele geçirildi. Şüphelilerden Oğuzhan A.'nın daha önce 33 kez, Fatih A.'nın ise 11 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

MASÖR OLARAK EVE GİRİP KEŞİF YAPIYORMUŞ

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, suç ortağı ise hırsızlık yapılan eve 2 gün önce gelen masörlük yapan Ercan A. olduğu ortaya çıktı. Masör Ercan A.'nın masaj için geldiği evde keşif yaparak ziynet eşyalarının yerini arkadaşlarına haber verdiği iddia edildi. Ercan A.'nın ayrıca konuşmalar sırasında ev sahiplerinin hangi saatlerde evde olduğu gibi bilgileri de arkadaşlarına aktardığı öğrenildi. Polis peşine düştüğü masör Ercan A.'yı da gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler Oğuzhan A., Fatih A., ve masör Ercan A. adliyeye sevk edildiler.

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