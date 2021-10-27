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Irak'ın kuzeyinde büyük operasyon: Terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

Irak'ın kuzeyinde büyük operasyon: Terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 27.10.2021 - 11:20 Güncelleme: 27.10.2021 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyinde büyük operasyon: Terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam
ediyor.
Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır
hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar, özel birlikler
helikopterlerle bölgeye indirildi.

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar
yaşandı.

"GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDAN BİRİYDİ

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı
sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt
mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs 
bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını
sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.
Irak'ın kuzeyinde büyük operasyon: Terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
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