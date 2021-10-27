Irak'ın kuzeyinde büyük operasyon: Terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devamediyor.Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınırhattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar, özel birliklerhelikopterlerle bölgeye indirildi.Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalaryaşandı."GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDAN BİRİYDİÖzellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafısarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgütmensubu da teslim olmak zorunda kaldı.Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üsbölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarınısürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.