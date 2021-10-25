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Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...

Hindistan'ın Panisagar bölgesinde Müslümanlara ait ibadethane, ev ve iş yerleri ateşe veriliyor. “Hindutva” adını veren Hindu çeteler bölgede son 7 gün içerisinde 12 camiyi ateşe verdi. Yerel halk Müslüman topluluğa yönelik saldırıların önceden planlandığını söylüyor. Hindistan'ın panisagar bölgesi Hindutva örgütlerinin ayaklanmalarına ve yağmalamalarına tanık oluyor.

Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Ekleme: 25.10.2021 - 10:15 Güncelleme: 27.10.2021 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Hindistanlı Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılara her geçen gün yenileri ekleniyor. Geçtiğimiz aylarda ülkenin farklı noktalarında görülen İslâm karşıtı faaliyetler, kuzeydoğudaki Tripura eyaletinde tam bir cinnet halini aldı. Kendilerine “Hindutva” adını veren Hindu çeteler, Tripura'da Müslümanlara ait dükkânları ve evleri ateşe verirken, camileri kundaklıyor. 20 Ekim'den bu yana eyalette en az 6 caminin kullanılamaz hale getirildiği belirtiliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Müslümanların karşılaştığı düşmanca muameleler bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.

TURUNCU KOSTÜMLER

Bölgede yaşayan Müslümanların aktardığına göre, Hindutva mensupları turuncu renkli kıyafetleriyle kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Ülkedeki en az üç siyasi partinin Hindutva'yı resmen desteklediği vurgulanırken, Hindistan merkezî yönetiminin yaşanan gerilim konusunda hiçbir adım atmaması dikkatleri çekiyor. 2014'ten bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Narendra Modi'nin ise açık bir şekilde İslâm ve Müslüman karşıtı olduğu biliniyor.



BANGLADEŞ'İN YANSIMASI

Hindistan'ın Bangladeş sınırındaki eyaletlerinden biri olan Tripura'daki son hadiselerin, geçtiğimiz ay Bangladeş'te yaşanan Müslüman-Hindu geriliminin bir yansıması olduğu belirtildi. Yaklaşık 13 milyon Hindu'nun yaşadığı Bangladeş'te de tıpkı Hindistan'daki gibi iki din mensupları arasında gerilim ve çatışma eksik olmuyor. 1971'e kadar “Doğu Pakistan” olarak bilinen Bangladeş'te yönetim, Hindistan hükümetiyle oldukça yakın ilişkilere sahip. Bu durum, Bangladeş'teki Hinduların haklarının korunması noktasında pozitif bir etki meydana getiriyor.



Dünyanın en kalabalık Müslüman azınlığı

Hint Alt Kıtası'nın 1947'de Hindistan, Doğu Pakistan (bugünkü Bangladeş) ve Batı Pakistan (bugünkü Pakistan) olarak üç parçaya bölünmesinin ardından, Hindistan topraklarında kalan Müslümanlar, dünyanın en kalabalık Müslüman azınlığı haline geldi. Yapılan son tahminlere göre, Hindistan Müslümanlarının nüfusu 200 milyonu aşıyor. Bu da, ülkenin genel nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine tekabül ediyor. Buna rağmen, Hindistan Müslümanlarının haklarının korunması noktasında büyük bir sahipsizlik içinde olduğu görülüyor.
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