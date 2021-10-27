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HDPli Gergerlioğlu haddi aştı: TBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında haddini aşan Gergerlioğlu, Şentop'a parmak salladı. Gerginliğin büyümesi üzerine toplantıya ara verildi.

HDPli Gergerlioğlu haddi aştı: TBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı
Ekleme: 27.10.2021 - 22:43 Güncelleme: 27.10.2021 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
HDPli Gergerlioğlu haddi aştı: TBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi. Gergerlioğlu, Şentop'un milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia etti.

ŞENTOP'A PARMAK SALLADI
Konuşması sırasında haddini aşan Gergerlioğlu, Şentop'a parmak salladı.

ŞENTOP: MESELE ŞAHSİLEŞTİRİLİYOR
TBMM Başkanı Şentop, meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ
Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.

Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam ederken, AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

TARTIŞMA SIRASINDA VİDEO ÇEKME ÇABASI
Öte yandan Gergerlioğlu'nun yaşananları kendi cep telefonu kamerasından kayıt almaya çalışması da dikkat çekti.
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HDPli Gergerlioğlu haddi aştı: TBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı
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