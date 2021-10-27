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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Türkiye'de akan bütün kanlar HDP'den geçiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Kardeşini HDP'den isteyen Serdar Yıldız, "Türkiye'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum." dedi.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Türkiye'de akan bütün kanlar HDP'den geçiyor
Ekleme: 27.10.2021 - 23:37 Güncelleme: 27.10.2021 - 23:45 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Türkiye'de akan bütün kanlar HDP'den geçiyor
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 786'ncı gününde sürüyor.

Diyarbakır'da 2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için gelen ağabey Serdar Yıldız da oturma eylemine dahil oldu.

"KARDEŞİMİ PKK'YA HDP TESLİM ETTİ"
Yıldız, yaptığı açıklamada, kardeşinin 6 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyledi.


Babasının vefatından sonra duygusal boşlukta olan kardeşinin zihnini karıştırdıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum. Kardeşimin buraya dönmesini istiyorum. Annemin her gece ağlamasını artık duymak istemiyorum. Evlat annesinin kucağında olur. Burada annelerin ağlama sesinden rahatsız olanlar evlerinde keyiflerine devam ediyorlar. Kardeşlerimizi kanın ve merminin içine atıp kendi keyfine bakıyorlar."
Kardeşinden bugüne hiçbir haber alamadığını bildiren Yıldız, "Sebep HDP'dir. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi." dedi.


Oğlu Mehmet, 10 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan anne Sariye Tokay, oğlunun doğum günü olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Tokay'ın kardeşleri de doğum günü olan ağabeyleri için yazdıkları şiiri okuyarak, terör örgütü PKK'dan kaçarak, gelmesi için çağrıda bulundu.

Bazı anne ve babalar da eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl Başkanlığı önüne davet etti.
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