Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!
Dünya henüz Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin şokunu yaşarken bölge savcısı konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan savcı, davanın seyri hakkı hakkında ipuçları verdi.
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli
filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de
yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu
konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bölge savcısı
konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı,
'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim
karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.
KORKUNÇ İDDİA RESMİYET KAZANDI
Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detaya
girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda
olan olay resmiyet kazandı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Savcı, sette 'muazzam
miktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin
soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.