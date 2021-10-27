Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimlifilmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin deyaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğukonu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bölge savcısıkonu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı,'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakimkarşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.KORKUNÇ İDDİA RESMİYET KAZANDIKamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detayagirmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutundaolan olay resmiyet kazandı.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Savcı, sette 'muazzammiktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkinsoruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.