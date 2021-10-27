  • USD: 9,46 - 9,47
  • EURO: 10,98 - 11,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Deniz Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin ile sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden ekipler Şebnem Şirin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!
Ekleme: 27.10.2021 - 14:59 Güncelleme: 27.10.2021 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.



Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Furkan Zıbıncı'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: 'Rakamları eğip bükmüş biz düzeltelim'
Rekabet Kurumu'ndan flaş talep! Fiyatları şişirenler yandı!
Yine bir CHP'li belediye klasiği! Antalya'daki asırlık evler yok oluyor!
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
Davulla karşılanan cinsel istismar sanığı için istenen tutuklama talebine ret
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erdoğan'la Aliyev arasında 'Ünal Çeviköz' diyaloğu: Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Fondaş Şirin Payzın'ın tezkere hazımsızlığı!
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!
10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk! 11 kişi gözaltında!
Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın
Kılıçdaroğlu'nun adayı Ekonomist Özgür Demirtaş mı?
İşte büyükelçilerin Osman Kavala skandalının perde arkası: İmzacı elçilerden şaka gibi bahane
İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım
Boji'yi çöp toplama merkezine atmışlar!
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! 'Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli'
Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...