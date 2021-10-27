Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!
Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Deniz Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin ile sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden ekipler Şebnem Şirin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.
Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.
Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Furkan Zıbıncı'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.