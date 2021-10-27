Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Deniz Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin ile sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden ekipler Şebnem Şirin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.