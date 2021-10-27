  • USD: 9,46 - 9,47
  • EURO: 10,98 - 11,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Davulla karşılanan cinsel istismar sanığı için istenen tutuklama talebine ret

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeğeni Z.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen, cezaevi kapısında davullu, zurnalı kutlamayla karşılandığı görüntüler tepki çeken Osman Ç.'nin (29) yargılanmasına devam edildi. Sanık ve avukatının da katılmadığı duruşmada savcı tutuklama istedi, mahkeme talebi reddetti.

Davulla karşılanan cinsel istismar sanığı için istenen tutuklama talebine ret
Ekleme: 27.10.2021 - 14:45 Güncelleme: 27.10.2021 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Davulla karşılanan cinsel istismar sanığı için istenen tutuklama talebine ret
Kızıltepe ilçesinde yaşayan Osman Ç., iddiaya göre geçen yıl İsviçre'den tatil için Mardin'e gelen yeğeni Z.Ç.'ye 2 gün boyunca cinsel istismarda bulundu. Z.Ç. yaşadıklarını ablasına anlatıp karakola giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Eylül 2020'de yeniden gözaltına alınan Osman Ç. bu kez tutuklandı.

SAVCININ TALEBİNE RAĞMEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Osman Ç. hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021'deki görülen ilk duruşmasında, savcının mağdur lehine mütalaa vermesine rağmen serbest bırakıldı. Osman Ç.'nin, cezaevi kapısında davullu, zurnalı ve silah sıkılarak kutlamayla karşılanması ise kamuoyunda tepki çekti.

SANIK AVUKATI MAZERET BİLDİREREK KATILMADI

Osman Ç.'nin yargılanmasına Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Osman Ç.'nin katılmadığı duruşmaya avukatı da mazeret bildirerek gelmedi. Duruşmayı, Şahmaran Kadın Platformu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi de takip etti.

YENİDEN BEYANI İSTENDİ, SANIK GELMEDİ

Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen sanık Osman Ç., duruşmaya gelmedi. Mahkeme, savcılık makamından mütalaasını sordu. Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, kan bağı olan kişiye dönük 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

'YAKALAMA KARARI ÇIKARTILSIN' TALEBİ

Mütalaaya dair savunmalarına geçilen Z.Ç.'nin avukatları, sanığın tutuklanması yönünde karar verilmesini istedi. Mağdur avukatlarından Ramazan Tekin, sanık Osman Ç.'nin 2 celsedir duruşmaya katılmadığını ve kaçak statüsüne alınarak yakalanmasını talep etti. Avukat Dilan Koç ise sanığın beyanlarına itibar edilmemesi ve istismardan tutuklanması yönünde savunma yaptı. Fakat avukatların talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

EK SÜRE İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, 'tutuklamayı gerektirecek yeni bir delilin olmaması, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma şüphesinin olmaması' gerekçesiyle reddetti. Mahkeme ayrıca sanık ve şikayetçi avukatlarının savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı, 22 Aralık'a erteledi.
Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: 'Rakamları eğip bükmüş biz düzeltelim'
Rekabet Kurumu'ndan flaş talep! Fiyatları şişirenler yandı!
Yine bir CHP'li belediye klasiği! Antalya'daki asırlık evler yok oluyor!
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
Davulla karşılanan cinsel istismar sanığı için istenen tutuklama talebine ret
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erdoğan'la Aliyev arasında 'Ünal Çeviköz' diyaloğu: Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Fondaş Şirin Payzın'ın tezkere hazımsızlığı!
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!
10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk! 11 kişi gözaltında!
Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın
Kılıçdaroğlu'nun adayı Ekonomist Özgür Demirtaş mı?
İşte büyükelçilerin Osman Kavala skandalının perde arkası: İmzacı elçilerden şaka gibi bahane
İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım
Boji'yi çöp toplama merkezine atmışlar!
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! 'Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli'
Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...