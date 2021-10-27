Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'nda kredi başvuruları ile ilgili yeni uygulama da devreye alınacak. Kredi başvurusunda talep edilen belge ve bilgiler doğrudan temin edilebilecek. Merkezi Finansal Veri Kuruluşu Projesi kapsamında planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Risk Merkezi, Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak. Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın öz sermayesi 10 milyar TL artırılacak.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre; hizmet ve sanayi sektörüGSYH'nin üzerinde büyüme sağlayacak, istihdam 1 milyon 277 bin kişiartacak. Yıllık Program'da dikkat çeken başlıklar şöyle:1.3 MİLYON YENİ İSTİHDAMGelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin imaettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivmekazanmasıyla istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının iseyüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor.İş gücüne katılma oranının 1 puan artışla yüzde 52.4'e ulaşması öngörülüyor.Bu yılın sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 binsosyal konut yapılacak.GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİTarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkânveren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasınınbüyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceğiÜrün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusundaMerkez Bankası'nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteğisağlanacak.