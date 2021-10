Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Bugün plan bütçe komisyonunda başlayacak ve 6 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da devam edecek bütçe rakamları enine boyuna değerlendirilecektir.- Toplam 224 kamu idaresini kapsayan ödeneklerin dağılımı, ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin gerçeklerini gözeten adil bir anlayış ile yapılmıştır.- En büyük ödeneği yine her yıl olduğu gibi eğitim almıştır. Sağlık alanında da iddi kaynak ayırdık.-Sanayicimizden esnaf ve zanaatkarımıza kadar her kesim bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor. Savunma sanayimizi güçlendirecek bütçeyi de ihmal etmedik. Milli teknoloji hamlesi bizi savunma sanayii başta olmak üzere orta teknoloji gerektiren alanlarda bizi önemli bir yere taşıdı.- İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. İstihdamda salgın öncesinden de iyi bir duruma geldik. İnşa ettiğimiz eğitim kurumlarının, hastanelerin, yolların, barajların, sulama kanallarının önemi bu süreçte çok daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye'nin ihracat üretim üssü haline gelmesinin altında bunlar yatıyor.- Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanması ile ilgili mutabakat zaptını imzaladığımızın müjdesini buradan vermek istiyorum."KURAKLIK TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"- Nasıl salgının üzerinden güçlü sağlık altyapımız ile geliyorsak, iklim değişikliğinin üzerinden de yeşil kalkınma devrimi ile geleceğiz. Ülkemizi her karış toprağı ile geliştirecek projeleri hayata geçirmeye, inşa etmeye devam edeceğiz.- Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Ekim ayı sonuna gelmemize rağmen hala tarım için ihtiyaç olan yeterli yağmur yapmadı. Geçtiğimiz yıl kuraklık rekoltenin düşmesine yol açtı. Dünyadaki ekonomik çalkantılar ülkeleri gıda konusunda endişeye sevk etmektedir. Küresel düzeyde fiyatların yükselişini yaratmaktadır. Türkiye olarak tedbirlerimizi alıyoruz."GÜBRE DESTEĞİNDE YÜZDE 100 ARTIŞ YAPTIK"- Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Tarımsal desteklerimiz 396 milyar lirayı buldu. Bu yıl gübre desteğinde yüzde 100 artış yaparken, mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamayı sürdürdük. Çiftçilerimizi kuraklık karşısında korumaya yönelik sigortalardaki devlet desteğini yükselttik.- Üreticilerimizden ricam tek karış boş arazi bırakmadan tarla ve seralarını ekmeleri, ahırlarını dolu tutmalarıdır. Bizim için tarım sektörü savunma sanayii kadar önemlidir.