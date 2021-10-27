Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çad'daki FETÖ iltisaklı okulların 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi nedeniyle bir kez daha teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çad'ın FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği unutamayız." dedi.