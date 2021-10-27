Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çad'ın FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği unutamayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çad'daki FETÖ iltisaklı okulların 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi nedeniyle bir kez daha teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çad'ın FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği unutamayız." dedi.
Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"HEDEFİMİZ TİCARET HACMİNİ 200 MİLYON DOLARA ÇIKARMAK"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.
Çad'la ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarmaktır.
"ÇAD'IN DESTEĞİNİ UNUTAMAYIZ"
FETÖ iltisaklı okullarında 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine müteşekkiriz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çad'ın desteğini unutamayız."