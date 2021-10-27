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Boğaziçi Üniversitesi protestoları! 13 sanığa zorla getirme kararı

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 97 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savunma yapmayan 13 sanık hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Başkan Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara karışan öğrenciler için "Bunlar öğrenci değil terörist" demişti. İşte detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi protestoları! 13 sanığa zorla getirme kararı
Ekleme: 27.10.2021 - 16:36 Güncelleme: 27.10.2021 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Boğaziçi Üniversitesi protestoları! 13 sanığa zorla getirme kararı
Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması bahanesiyle yapılan eylemlerde gözaltına alınan 97 sanığın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada bir kısım sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Dün görülen duruşmada bir kısım sanıkların savunma yapmasının ardından bugün de 50 sanık savunmalarını yaptı. Savunma yapan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul
etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyip savunmalarını yapmayan 13 sanık hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı 10 Ocak 2022'ye erteledi.
Protestolarda Etiler, Bebek ve üniversitenin güney kampüsünde 108 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakılmış, 98'i ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Bir kişinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmış, 97 kişi hakkında ise iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 97
şüphelinin 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından ortalığı karıştırıp, öğrencileri kaosa çağıran CHP - DHKPC - HDP - PKK sempatizanı isimler provokatif eylemler yapmıştı.

İngilizler, Boğaziçi Üniversitesi'nde organize edilip polisin karşısına çıkarılan CHP ve PKK'lı öğrencilerin eylemini kaşımaya gelmişti. Gezi olaylarında boy gösteren Londra merkezli BBC ve The Economist muhabirleri sosyal medyadan paylaşım üstüne paylaşım yapmıştı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Boğaziçi'nde çıkarılmak istenen şiddet olaylarına tepki gösterdi. Çelik, rektör ataması ve üniversitenin durumu hakkında bilgi verdi.
Boğaziçi Üniversitesi protestoları! 13 sanığa zorla getirme kararı
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