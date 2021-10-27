Baykar 'İhracat sözleşmesi tamamlandı' diyerek duyurdu: Türkiye'den SİHA satın alan ülke sayısı 13 oldu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) bir ülkeye daha ihraç edilecek. Baykar Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve terörle mücadele operasyonlarında elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar bir ülkeye daha ihraç edilecek.İHRACAT SÖZLEŞME TAMAMLANDISİHA'ların geliştiricisi Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamada, "Bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık." denildi.13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYORBu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.KIRGIZİSTAN SATIN ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTIKırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını açıklamıştı.Rus basınına konuşan Tashiev, "Sadece beş ülkede bu ekipmandan var ve Kırgızistan da bu ülkeler arasına katılacak." dedi.Baykar Savunma hangi ülke ile anlaşma sağlandığına dair henüz bir bilgi vermedi. TB2 SİHA'lar; Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya gibi ülkelerin envanterinde yer alıyor.