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ABD'li 11 Kongre üyesinden ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Türkiye mektubu! Korkuları açığa çıktı

ABD'li 11 Kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında küstah bir mektup gönderdi. Skandal ifadelerin yer aldığı mektupta Türkiye için "ABD için bir tehlike" tanımlaması yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta kongre üyeleri Dina Titus, Nicole Malliotakis, Carolyn Maloney, Brian Fitzpatrick, Gus Bilirakis, Chris Pappas, David Valadao, David Cicilline, Jim Costa, John Sarbanes ve Jackie Speier'ın imzaları bulunuyor.

ABD'li 11 Kongre üyesinden ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Türkiye mektubu! Korkuları açığa çıktı
Ekleme: 27.10.2021 - 09:42 Güncelleme: 27.10.2021 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
ABD'li 11 Kongre üyesinden ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Türkiye mektubu! Korkuları açığa çıktı
ABD'li 11 Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında skandal ifadelerin yer
aldığı bir mektup gönderdi. Kongre üyelerinin mektupta, Türkiye'nin ABD ve müttefikleri için
'tehlike arz ettiği' iddia edilerek, F-16'ların satışının gerçekleşmemesi, gerçekleşmesi
durumunda ise Kongre'nin engelleyeceği ifade edildi. Mektupta, 'F-35'ler S400'den dolayı
verilmedi' ifadeleri de yer aldı.

'TEHLİKEYİ GÖZE ALAMAYIZ'
Mektupta; Türkiye'nin 40 adet F-16 uçağı ile 8 uçağın iyileştirmesi için kit satın almak istediği
yönündeki haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten kongre üyeleri, Başkan Erdoğan'ın,
Türkiye'nin Eylül'de yeni bir S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğine dair yaptığı
açıklamayı anımsatarak, 'ABD yapımı bir uçağı, düşman gibi davranmaya devam
eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı
göze alamayız' ifadesini kullandı.

'F-35 SİSTEMİNİN RİSKE ATILMASI ENGELLENDİ'

Öte yandan, 'Ankara'nın S-400 sistemini satın almasının ardından Türkiye'nin F-35  programından çıkarıldığı' belirtildi.
ABD'de her iki iki parti tarafından desteklenen ve Biden yönetiminde de devam eden söz
konusu kararın, F-35 sisteminin Türkiye tarafından riske atılmasını engellediği ifade edildi.



ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta
kongre üyeleri Dina Titus, Nicole Malliotakis, Carolyn Maloney, Brian Fitzpatrick, Gus Bilirakis,
Chris Pappas, David Valadao, David Cicilline, Jim Costa, John Sarbanes ve Jackie Speier'ın
imzaları bulunuyor.
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ABD'li 11 Kongre üyesinden ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Türkiye mektubu! Korkuları açığa çıktı
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