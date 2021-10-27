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29 Ekim’de Eczaneler Açık Mı? 28 Ekim Eczaneler Yarım Gün Mü?

29 Ekim eczanelerin çalışma saatleri tüm Türkiye tarafından merak edilmeye başladı. Peki 29 Ekim’de Eczaneler Açık Mı? 28 Ekim Eczaneler Yarım Gün Mü? 29 Ekim’de Eczaneler Kapalı Mı?

Ekleme: 27.10.2021 - 11:11 Güncelleme: 27.10.2021 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim’de Eczaneler Açık Mı? 28 Ekim Eczaneler Yarım Gün Mü?
29 Ekim ülkemizde her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye'nin önemli günlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Resmi tatillerden biri olan 29 Ekim'de kamu kurumları ve birçok kuruluş 1,5 gün tatil yapacak. Bu doğrultuda 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde eczanelerin işe gidip gitmeyeceğini öğrenmek isteyenler araştırma yapıyor. Eczanenin 28 Ekim'de açılıp açılmayacağı ve uzun süre açık kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Resmi tatiller tatildir ve özel sektörü içerir. Peki 29 Ekim’de Eczaneler Açık Mı 2021? 28 Ekim Eczaneler Yarım Gün Mü 2021? İşte yanıtı…

28 Ekim Eczaneler Yarım Gün Mü 2021?


28 Ekim'de eczane öğlene kadar açık olacak. Tatil öğlen başladığı için öğleden sonra hizmet verilmeyecek. 28 Ekim'de sadece nöbetçi eczane vatandaşlara hizmet verecek.

29 Ekim’de Eczaneler Açık Mı 2021?


Eczaneler 29 Ekim Cuma günü kapalı olacaktır. Sadece nöbetçi eczane vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatil olan 1,5 gün boyunca nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde vatandaşlara hizmet verecek eczanelerin listesi yayınlandı. Eczacılar Odasının web sitesindeki nöbetçi eczane seçeneğine tıklayarak ilinizdeki nöbetçi eczane hakkında bilgi edinebilirsiniz.

29 Ekim’de Eczaneler Açık Mı? 28 Ekim Eczaneler Yarım Gün Mü?” sorularının yanıtı açıklanan son bilgilere göre bu şekildedir.
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