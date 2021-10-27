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Beyaz Gazete
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10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızıl Soros Osman Kavala'cı 10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreci anlattı. Erdoğan, "Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay bu kadar basit. Tabi Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer 9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu" dedi.

10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 27.10.2021 - 11:56 Güncelleme: 27.10.2021 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalarda
bulundu.
Son günlerde Kızıl Soros Osman Kavala'cı 10 büyükelçinin önce skandal bir bildiri
yayınlamasına karşılık Başkan Erdoğan'ın "İstenmeyen adam" çıkışı dünya gündeminde
büyük yer kaplamıştı.

Erdoğan'ın adeta had bildiren çıkışının ardından 10 büyükelçi geri adım attı. Olayla ilgili
konuşan Başkan Erdoğan, sürecin nasıl ilerlediğini açıkladı.
İşte Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları:

"OLAY BU KADAR BASİT"

Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev
yapmakta olan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi
bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana
Sözleşmesinin 41'inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım.

Çünkü büyükelçilerin kendileriyle ilgili bu tür sözleşmeleri adım adım uygulaması lazım, adım
adım takip etmesi lazım. Kaldı ki sen Türkiye'de görev yapıyorsun; Türkiye'de görev yapan bir
büyükelçi, Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Türkiye gibi böyle kadim bir
tarihe sahip olan bu ülkede görev yapan büyükelçi neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi
lazım.

Eğer bunu bilmiyorsa Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay
bu kadar basit. Tabi Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket
gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer
9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu.
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