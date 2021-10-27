10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreç nasıl işledi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızıl Soros Osman Kavala'cı 10 büyükelçinin geri adım atmasına giden süreci anlattı. Erdoğan, "Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay bu kadar basit. Tabi Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer 9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalardabulundu.Son günlerde Kızıl Soros Osman Kavala'cı 10 büyükelçinin önce skandal bir bildiriyayınlamasına karşılık Başkan Erdoğan'ın "İstenmeyen adam" çıkışı dünya gündemindebüyük yer kaplamıştı.Erdoğan'ın adeta had bildiren çıkışının ardından 10 büyükelçi geri adım attı. Olayla ilgilikonuşan Başkan Erdoğan, sürecin nasıl ilerlediğini açıkladı.İşte Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları:"OLAY BU KADAR BASİT"Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görevyapmakta olan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangibir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. ViyanaSözleşmesinin 41'inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım.Çünkü büyükelçilerin kendileriyle ilgili bu tür sözleşmeleri adım adım uygulaması lazım, adımadım takip etmesi lazım. Kaldı ki sen Türkiye'de görev yapıyorsun; Türkiye'de görev yapan birbüyükelçi, Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Türkiye gibi böyle kadim birtarihe sahip olan bu ülkede görev yapan büyükelçi neyin nereye varacağını çok iyi bilmesilazım.Eğer bunu bilmiyorsa Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olaybu kadar basit. Tabi Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaketgösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu.