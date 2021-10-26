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Zincir marketlerin hesap günü! İşte düzenleme önerilen 12 nokta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Kurul, marketlerin sözlü savunmalarını yarın dinleyecek. Kararını da 29 Ekim’e kadar açıklayacak. Düzenleme önerilen 12 nokta ise şu şekilde...

Zincir marketlerin hesap günü! İşte düzenleme önerilen 12 nokta
Ekleme: 26.10.2021 - 09:04 Güncelleme: 26.10.2021 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Zincir marketlerin hesap günü! İşte düzenleme önerilen 12 nokta
Raportörlerin belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istediği perakende zincir marketlerin sözlü savunmaları yarın alınacak. Haksız fiyat artışının tespiti durumunda 100 bin liranın üzerinde, stokçuluk faaliyeti belirlenmesi durumunda da 545 bin liraya varan idari para cezası kesilebiliyor.

PİYASALAR ALT ÜST OLUYOR

Başkan Erdoğan, beş zincir marketin topladığı ürünle piyasaların alt üst olduğuna dikkat çekmişti. Ticaret Bakanlığı da 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirmişti.

Rekabet Kurulu, salgın sürecinde perakende gıda, temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler, tedarikçi konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunmasını yarın yapacak.


Kurul, sözlü savunmaları dinledikten sonra kararını 29 Ekim'e kadar açıklayacak. Sözlü savunma toplantısı saat 10.30'da yapılacak. Toplantıda söz almak isteyen şikâyetçi üçüncü kişiler toplantıyı online takip edebilecek. Raportörler eldeki belgelere, analizlere dayanarak rekabet ihlale olduğu gerekçesiyle idari para cezası talep ediyor.

'GÜÇ KÖTÜYE KULLANILMAMALI'

Rekabet Kurumu'nun hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelemesi ön raporunda, 5 zincir marketin sektörde toplam pazar payının hızla arttığına dikkat çekilerek, bu alanda düzenlemeler yapılması önerildi. Raporda, "alıcı gücün kötüye kullanılmaması garanti altına alınmalı" tespitinde bulunulmuştu.
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