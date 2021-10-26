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Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı! 850 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte yasanın getirdiği yenilikler

850 bin civarında esnafı ilgilendiren Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 850 bin civarında esnafı ilgilendiren gelir vergisi muafiyeti ve sosyal medya içerik üreticilerine vergi düzenlemesi de paketin içinde yer alıyor. Konaklama vergisi 2023'te başlayacak, ATV ve UTV isimli araçlardan yüzde 25 ÖTV alınacak.

Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı! 850 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte yasanın getirdiği yenilikler
Ekleme: 26.10.2021 - 09:10 Güncelleme: 26.10.2021 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı! 850 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte yasanın getirdiği yenilikler
Toplumun bir çok kesimini yakından ilgilendiren Vergi Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Yasada küçük esnaf, çiftçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara
yönelik vergi düzenlemeleri var.

KÜÇÜK ESNAF GELİR VERGİSİ ÖDEMEYECEK
Düzenlemeyle, 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri de gelir
vergisinden muaf tutulacak.

FENOMENLERE SINIR GETİRİLDİ

Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek.
640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak. Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına
kadar artırabilecek.

Yasanın getirdiği diğer yenilikler şöyle:

- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4'ten 3'e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.
- Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.
- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV
alınacak.
- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak
- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.
- Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.
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Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı! 850 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte yasanın getirdiği yenilikler
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