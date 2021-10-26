Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında şok gerçek ortaya çıktı

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.ABD polisi olay ile ilgili soruşturmasını sürdürürken ülke basını davanın seyrini değiştirebilecek bir bilgiye ulaştı. Bu gelişme ile oklar bir kez daha yardımcı yönetmene çevrildi.Zira ABD basınında yer alan haberlere göre, yardımcı yönetmen Dave Halls'in 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıktı.2022'de vizyona girmesi planlanan Freedom's Path'in setinde yaşanan silah kazası sonrası ses ekibinde çalışan bir kişi yaralanmıştı.