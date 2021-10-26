Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Kurulduğundan bu yana, ülkemizin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı (TUA), sosyal medya hesabında Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.''TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA VAR GÜCÜMÜZLE DEVAM EDECEĞİZ''Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, 'Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.' ifadesine yer verildi.