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Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Antalya kıyılarına yalancı katil balina ölüsü vurdu. Uzman isim, Türkiye'de ilk kez görülen balina için şöyle konuştu: Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabiliyorlar.

Ekleme: 26.10.2021 - 10:16 Güncelleme: 26.10.2021 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!
ANTALYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'de ilk kez Antalya'da ortaya çıktı... Yalancı katil balina ölüsü, Antalya Balıkçı Barınağı yakınlarında yer alan Çaltıcak mesire alanında görüldü.

YALANCI KATİL BALİNA

Kayalık bölgede siyah bir cisim olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen görevliler yaptıkları incelemede, bulunan ölü balinanın cisminin Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğunu belirledi.

Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli işbirliğiyle yalancı katil balina ölüsü balıkçı barınağına getirildi.

Akdeniz kıyısına ilk kez vuran yalancı katil balina ölüsü ekiplerin incelemesinin ardından kamyona alındıktan sonra gömülmek üzere götürüldü.

Balinanın kıyıdaki görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ana kadar bu tür balinanın Antalya'da kayıt altına alınmadığını belirtte ve şunları söyledi: 'Balinanın ölü kıyıya vurduğu haberi geldikten sonra arkadaşlarımız gidip incelemesini yaptı.

5 METRE BOYUNDA 2 AĞIRLIĞINDA!

Bu balina türü, yalancı katil balina türü, yunusgiller familyasında yer alıyor. Akdeniz ve Ege'de görülebilen türler arasında. Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabiliyorlar. Bu balina Antalya'da bulunan türler arasında yer almıyor. Gerekli numuneler alındıktan sonra gömülme işlemi gerçekleşti' dedi.

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