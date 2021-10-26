Tezkereye hayır diyecek olan Kılıçdaroğlu'nun bu videosu tekrar gündem oldu!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tezkere açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında 'YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz' sözlerini gündeme getirdi.
- Video Tezkereye hayır diyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun o skandal videosu tekrardan gündeme geldi
HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.
Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.
CHP'nin tezkereye hayuır oyu vereceğini söylemesinin üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında, katıldığı bir programda 'YPG'yi tterör örgütü olarak görmeyiz' sözleri tekrar gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.