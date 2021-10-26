Tezkereye hayır diyecek olan Kılıçdaroğlu'nun bu videosu tekrar gündem oldu!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili konuştu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti.HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.CHP'nin tezkereye hayuır oyu vereceğini söylemesinin üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında, katıldığı bir programda 'YPG'yi tterör örgütü olarak görmeyiz' sözleri tekrar gündeme geldi.Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.