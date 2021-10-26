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Şırnaklı çift hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdi

5 çocuklu Şırnaklı çift, 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehir gezdi. Hayvancılıktan sağladıkları geliri seyahatlerine harcayan çift, yeni kültürleri tanımaya devam edeceklerini söyledi.

Ekleme: 26.10.2021 - 09:16 Güncelleme: 26.10.2021 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Şırnaklı çift hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdi12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren, 5 çocuklu Taybet (51) ve Feyzullah Artuç (53), her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke gezmeye başladı.

Aradan geçen süreçte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'da 35 ülkeyi gezen çift, 85 şehri görme imkanı buldu.

Yeni ülkeler görmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan mutluluk duyan Şırnaklı çift, koronavirüs salgını sürecinde de tedbirleri alarak bazı ülkelere gitti.


"7 KITADAN 4'ÜNE GİTTİK"

Feyzullah Artuç, 12 yıl önce komşu ülkeler Irak, İran ve Suriye'den dünya turuna başladıklarını söyledi.

Genellikle temmuz ve ağustos aylarında seyahate çıktıklarını ifade eden Artuç, “Küçük çocuğumuz yok, o yüzden seyahat sıkıntımız olmuyor.” dedi.

Artuç, gezinin bütçesini hayvancılıktan elde ettikleri gelirden sağladıklarını belirterek, “Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi paramızı kazanıyoruz, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, peynirin gelirini de buna katıyoruz. Bugüne kadar eşimle 35 ülke gezdik.” diye konuştu.

Salgın nedeniyle bu yıl gezilerinin kısmen kesintiye uğradığına işaret eden Artuç, “Bu yıl sadece Mısır ve Ürdün'e gidebildik. Önümüzdeki yıl Angola'ya gideceğiz. 7 kıtadan 4'üne gittik.” şeklinde konuştu.

Hedeflerinin farklı kültürleri tanımak, farklı ülkeler ve kültürler görerek ufuklarını açmak olduğunu belirten Artuç, “Bir kere görmek, bin kere duymaktan iyidir diye bir söz vardır. Biz de geziyoruz.” dedi.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITIYORUZ"

Taybet Artuç ise 12 yıl önce eşiyle başladıkları seyahat sayesinde ülke ülke gezerek, yeni kültürleri tanıdıklarını ve çoğu ülkeye yöresel kıyafetle gittiklerini dile getirerek, “Yöresel kıyafetlerimizi giyerek kültürümüzü tanıtıyoruz. Gittiğimiz ülkenin meydanında halay çektiğimiz oluyor. Bizi gördüklerinde ilgiyle izliyorlar. Seyahatlerde yemek ile ilgili başlarda sorun yaşadık. Bu nedenle hazırladığımız yemekleri yanımızda götürüyoruz.” şeklinde konuştu.

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