Salih Memişoğlu’nun ölümü davasında yeni gelişme!

Çekmeköy'de Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde 9 Mart 2021 tarihinde çıkan silahlı kavgada iddiaya göre aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Alacak verecek davasından kaynaklı yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Mustafa Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken 'Kasten öldürme' suçundan da müebbet hapsi ve 4 kişiye karşı işlediği 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.MAHKEME SALONUNDAYDIİstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesine tutuklu sanık Mustafa Öztürk, tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş ile taraf avukatları katıldı.HER ŞEYİN BAŞI SÖZLEŞMEYMİŞDuruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Mustafa Öztürk, 'Salih hoca, belediyenin sözleşme istediğini söyledi. Bir sözleşme yazdı. Sözleşmeye bakması için avukat yeğenime yolladım. Avukat yeğenim sözleşmeyi inceleyince 'dayı öyle bir söyleşme yapmış ki, senin savunacak şeyin yok, hiçbir hak talebin yok' dedi. Ben şok geçirdim. Yeniden sözleşme yazdırdım. Hocaya, 'Beni buradan kovacaksın sözleşmeyle' dediğimde, yemin billah ederek niyetinin öyle olmadığını söyledi. Sözleşmeyi düzelttirdiğimi söyledim ve o da kabul ederek imzaladı' şeklinde konuştu.'ASLINDA ORAYA GİTME NİYETİM YOKTU'Herkesin Salih Memişoğlu'na yalakalık yaptığını ifade eden sanık Öztürk, savunmasının devamında 'Bizim de mizacımız farklı. Benim çocuklarım, onun çocuklarına saygı göstermedi diye kafasına takmış bizi, çıkacaksınız diye. Olay günü benim oraya gitme niyetim yoktu. Arabayı dışarıya çektim. Ardından hoca 1 metre önümden arabasıyla geçti ancak yüzüme bakmadı. 'Görüşebilir miyiz' dediğimde önce, 'Görüşecek bir şey yok' dedi. Sonra ise 'Ofiste görüşelim' dedi. Ofise girdiğimizde içeride 3 kişi vardı. Onlar çıkınca eliyle çocuk çağırır gibi beni çağırdı' dedi.AMACININ REHİN ALMAK OLDUĞUNU İDDİA ETTİSanık Mustafa Öztürk savunmasına, 'Ben Benim paramı, malımı gasp ettin. Gururumla oynadın. Ben paramı istiyorum' dedim. 'Sana verecek 1 kuruşum yok, alabiliyorsan al' dedi. Ne yapayım diye düşündüm. Her zaman silahım var, taşırım. Masaya yaklaşıp seri şekilde silahı çekip kurdum. Arkadakilerden birisi elime vurdu ve silah ateş etti. Benim böyle amacım, niyetim yoktu. Ben sadece rehin alıp kendi canımı kurtarmak için dışarı çıkacaktım. Bunların hepsi üzerime çullandı. O kargaşada ne oldu bilmiyorum. Silah ateş aldı. Bir baktım ayağımın altında 2 kişi yatıyor. Hayatım bitti. Beni düşürdükleri hale bakın. Ben ona istemeyerek ateş ettim. Çok pişmanım' sözleriyle devam etti.'ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜP 1 EL DAHA SIKTIM'Çocuklarının kendisine silah vermediğini söyleyen Öztürk, 'Ben zaten silah taşırım. Olay yerinde bana komplo kuruldu. Tanıklar yalan söylüyor. Ben aldatıldım, kandırıldım. Orasını açarken çok sıkıntılar yaşadık. Salih Memişoğlu'na ölmüş olduğunu düşünerek bir el daha ateş ettiğim doğru. Ben Salih hocayı vurmaya gitseydim, ilk gördüğüm yerde vururdum. Niye sote bir yerdeki konteynıra gireyim? Ben öldürme niyetiyle gitmedim. Ben para için adam öldürmem. Salih Memişoğlu'nu tehdit etmek için silah çektim. Tehdit edip çıkacaktım. Bilerek, isteyerek asla yapmadım. Çocuklarımın hiçbir şeyden haberi yok. Ben onların yanına gittikten sonra haberleri oldu. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim. Ben tek kurşun atmadım. Salih hocaya gelen kurşunun sebebi müştekilerdir' dedi.SAVCI MÜTALAASINI VERDİDuruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Mustafa Öztürk'ün, 9 Haziran 2021 tarihinde tabancayla Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul isimli iş yerinde, Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'i ikişer el ateş ederek kasten öldürdüğünü, olay yerinde bulunan Osman Özgölet'i de hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığını belirtti.'SUÇA UYGUN SİLAH OLMASI TASARIDIR'Mütalaada, sanık Öztürk ile maktul Memişoğlu arasında alacak verecek ilişkisinden kaynaklanan önceden bir husumet bulunduğu, bu husumetnedeniyle sanık Mustafa Öztürk ile maktul Salih Memişoğlu'nun daha önce de sık sık tartıştığı, husumet nedeniyle, Öztürk'ün, Memişoğlu'nun iş yerine suçu işlemeye elverişli bir silahla gitmesi değerlendirildiğinde, Mustafa Öztürk'ün, 'Kasten öldürme' eylemini tasarlayarak işlediğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi.MÜTALAADA CEZALANDIRILMALARI İSTENDİMütalaada, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün, 'Silahla tehdit' , 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlarındantoplamda, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilirken, tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş'in ise, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı beraatleri talep edildi.DAVA ERTELENDİMütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık Mustafa Öztürk ise bu işin tek mağdurunun kendisi olduğunu, söylenenlerin hepsinin iftira ve komplo olduğunu ve beraatini talep ettiğini dile getirdi. Mahkeme, duruşma sonu tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için davayı erteledi.