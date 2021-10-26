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Prenses Mako, Komuro Kei ile dünya evine girdi

Mako, erkek arkadaşıyla evlenerek kraliyet statüsünden vazgeçti. Çift, ABD'ye gitmeden önce bir süre Tokyo'da tuttukları dairede yaşayacak.

Ekleme: 26.10.2021 - 10:40 Güncelleme: 26.10.2021 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Prenses Mako, Komuro Kei ile dünya evine girdiJapon Prenses Mako, erkek arkadaşı Komuro Kei ile evlendi.

Japonya İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaiçoo), çiftin evliliğine ilişkin yasal evrakları ilgili kuruma sundu.

KOMURO İSMİNİ ALDI
Resmi evrakların onaylanması sonucu her ikisi de 30 yaşında olan Mako ve Komuro Kei evliliğe adım attı.

Mako, sivil erkek arkadaşı Komuro Kei ile evliliği sonrası kaydolduğu yeni kütük kaydı kapsamında Komuro Mako ismini aldı.

İMPARATORLUK SOYAĞACINDAN ÇIKARILACAK
İmparatorluk hukukuna göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Kunaiçoo, evlenerek kraliyet statüsünü kaybeden Mako'nun, hafta içinde imparatorluk soyağacından çıkarılacağını açıkladı.


BİR SÜRE DAİREDE YAŞAYACAKLAR
Halihazırda yaşadığı imparatorluk konutundan dün ayrılan Mako'nun, ABD'ye taşınana kadar, eşiyle başkent Tokyo'da bir dairede yaşayacakları bildirildi.

Çiftin, evlilikleri ve ABD'de planladıkları yaşamlarına ilişkin basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.


1,3 MİLYON DOLARDAN VAZGEÇTİ
Mako, ailenin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödemeyi de almayacak.

Komuro'nun ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım talep ettiğinin kamuoyuna yansıması sonrası, Mako'nun bu ödemeyi kabul etmeme niyeti açıklanmıştı.


ÜNİVERSİTEDE TANIŞTILAR
Mako ile Komuro, 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesi'nde tanışmış, Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısının mali konulara ilişkin yaşadığı anlaşmazlık yansımıştı.

Komuro, Ocak 2019’da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.


BABA FUMİHİTO'DAN ONAY
Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.​​​​​​​

Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.

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