Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) patladı.1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDIPatlamada İstihkam Uzman Çavuş Emre Yalman şehit oldu, bir asker de yaralandı.BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."