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Özoğuz Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaparak Meclis'in 2 numaralı ismi oldu!

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz, Federal Meclis (Bundestag) Başkanvekilliğine ilk kez seçilen Türk kökenli milletvekili oldu.

Özoğuz Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaparak Meclis'in 2 numaralı ismi oldu!
Ekleme: 26.10.2021 - 20:55 Güncelleme: 26.10.2021 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
Özoğuz Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaparak Meclis'in 2 numaralı ismi oldu!
Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından Federal Meclis Başkanvekilliğine, Türk kökenli Aydan Özoğuz aday gösterilmişti.

Bugün ise 20. yasama dönemi için ilk kez toplanan Meclis Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı ve yardımcıları için oylama yapıldı.

AYDAN ÖZOĞUZ, FEDERAL MECLİS'İN BAŞKANVEKİLİ OLDU

Oylamada Aydan Özoğuz, 727 milletvekilinden 544'ünün oyunu alarak başkanvekili oldu.

Diğer başkanvekilleri görevine ise Hristiyan Demokrat Parti'den (CDU) Yvonne Magwas, Yeşillerden (Die Grünen) Claudia Roth, Hür Demokratlardan (FDP) Wolfgang Kubicki, Sol Parti'den (Die Linke) Petra Pau seçildi.

AŞIRI SAĞCI PARTİNİN ADAYI SEÇİLEMEDİ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) adayı Michael Kaufmann ise seçilemedi.

1967’de Almanya’nın Hamburg kentinde doğan Aydan Özoğuz, 2009 yılındaki genel seçimlerde SPD’den Federal Meclis Milletvekili seçildi.

Özoğuz, 2011 yılında SPD’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevine ve Almanya'da Göç ve Uyum'dan sorumlu Devlet Bakanlığına getirilen ilk Türk kökenli isim olmuştu.

MERKEL SEYİRCİ BÖLÜMÜNDE

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni meclisin ilk oturumunda seyirci bölümünde oturması dikkati çekti.

1990 yılında milletvekili olan ancak 26 Eylül seçimlerinde aday olmayan Merkel, Başbakan olarak Genel Kurul'a girme hakkı bulunmasına rağmen oturumu, seyirci bölümünden izledi.

Öte yandan 23 AfD'li milletvekili, 3G (Aşı, İyileşme, Test) kuralına uymadıkları için genel kurulu salonuna giremedi.

Bu milletvekilleri, kendileri için ayrılan seyirci bölümünden oturuma katılma hakkı elde etti.

TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Öte yandan Aydan Özoğuz, Türkiye hakkında yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen bir isim.

Türkiye ile Almanya ilişkilerine dair konuşan Aydan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı izlediği politikalar nedeniyle eleştiriyordu.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİNE KARŞI ÇIKTI

Türkiye'nin durumunun kötüye gittiğini savunan Aydan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesi de bir açıklama yapmış ve bu ziyaretin gerçekleşmesine karşı çıkmıştı.

Erdoğan'ın sert bir dil kullanmaması gerektiğini söyleyen Özoğuz, "Şu anda içinde bulunduğu durum gittikçe kötüleşen bir Türkiye'ye tanıklık ediyoruz ve insanlar bunun farkında. Birçok insan şüpheyle yaklaşıyor. Türkiye'nin yardımımıza ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bunu her zaman hukuk devleti konularıyla ilintilendirmemiz gerektiği kanısındayım." ifadelerini kullanmıştı.
Özoğuz Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaparak Meclis'in 2 numaralı ismi oldu!
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