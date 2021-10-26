  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan, doktorların 'yaşamaz' dediği Mutlu Kaya, geçen 6 yıllık süre içerisinde mucizenin adı oldu.

Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı
Ekleme: 26.10.2021 - 09:55 Güncelleme: 26.10.2021 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı
Yaşama olan sevgisiyle bugünlere kadar gelmeyi başaran 25 yaşındaki Mutlu Kaya, uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu.

'Hayallerimi gerçekleştirmek için yaşama tutundum' diyen Mutlu, 'Hayallerin ne deseniz, öyle büyük hayaller değil, küçük ama benim için dünyalara değen hayaller. Tek başıma yağmurda yürümeyi ve saçlarımı taramayı özledim' dedi.

Sanatçı Sibel Can'ın yer aldığı ses yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Mutlu Kaya, 2015 yılının Mayıs ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşı Veysi E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Mutlu Kaya, kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatların ardından 58 gün süren yoğun bakımdan sonra taburcu oldu.

Evde ablası Songül Kaya'nın büyük desteği ile tek başına mücadele eden Mutlu yaşama tutunmayı bildi. Azmi, hayata olan sevgisi ve yeniden şarkı söylemek için büyük mücadele ortaya koyan Mutlu Kaya, aradan geçen aylardan sonra tek başına ayağa kalkıp kısa adımlar atmaya başladı.

ADIM ATMAYA BAŞLADI

Herhangi bir hastane ve uzmandan tedavi desteği almadan yaşama olan sevgisiyle yeniden ayağa kalkan Mutlu Kaya, ortaya koyduğu mücadelesiyle tüm kadınlara örnek oluyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kaya, SABAH'a konuştu. Hayatını karartan bir olay yaşadığını anımsatan Mutlu Kaya, 'Herkesin 'ölecek' diye düşündüğü ben hastanelerde aylarca süren tedavinin ardından ve benim ortaya koyduğum yaşama mücadelesiyle hayata tutundum. Ama o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum.'

'Yaklaşık 5 yıldır evde ablamın yardımıyla tedavimi kendim yaptı. Hiçbir hastane ve uzmandan destek almadan ablam destek verdi. Bunun sonucunda ise, ayağa kalkıp adım atmayı başardım. Bu süre içerisinde fizik tedavime destek veren ablam Songül, doktorum oldu' ifadelerini kullandı.

Mutlu Kaya'yı vuran ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Veysi E. şu an cezaevinde.

ABLAMIN ÖLDÜRÜLMESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Mutlu vurulduğunda onu sırtında hastaneye götüren 30 yaşındaki ablası Dilek Kaya ise 2020 yılında erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü. Bu olay genç kızın ikinci kez travma yaşamasına yol açtı.

Ablasının ardından yaşadıklarını 'ne gökteydim, ne de yerde' diye tanımlayan Mutlu Kaya, 'Ablamı öldüren kişinin duruşmasına gittim. 'Kader bak' denilir ya, beni bu hale getiren kişi ile ablamı öldüren kişi ayrı ayrı dosyalar halinde aynı mahkeme salonunda yargılandı. Ablamın her duruşmasına gittiğimde, yaşadıklarım aklıma gelince bana güç verdi. Ben güçlü bir kadın örneğiyim' dedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için yaşama tutunduğuna dikkat çeken Mutlu Kaya, 'Hayallerim ne deseniz, öyle büyük hayaller değil, küçük ama benim için dünyalara değen hayallerdir. Yağmurda tek başıma yürümeyi özledim. En çok saçlarımı taramayı özledim. Ellerimle yemek yemeyi özledim' diye konuştu.

İKİ AVUKATI DA CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Mutlu Kaya'nın avukatı Müzeyyen Boylu 19 Mayıs 2019'da doktor eşi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Mutlu'nun diğer avukatı Armanç Arkaş ise 22 Haziran 2019'da bir kavga sırasında tabancayla vurularak öldürüldü.
CHP'nin heykelfesti! Heykel belediyeciliğinde sıra çocuklarda!
MİT'in paketlediği 15 MOSSAD ajanıyla ilgili flaş detaylar!
Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
Kandil’den 600 yeni adam talimatı!
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında şok gerçek ortaya çıktı
Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı
60 yaşındaki komşudan 12 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Mektupla ortaya çıktı
Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı! 850 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte yasanın getirdiği yenilikler
Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi!
Zincir marketlerin hesap günü! İşte düzenleme önerilen 12 nokta
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
Bakırköy’de eylemlerin biri bitmeden, diğeri başlıyor!
Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü
Hamza Dağ'dan Akşener'e kritik 'Öcalan' sorusu: AİHM Kavala'ya benzer bir görüş bildirse iç mesele olmaktan çıkacak mı?
Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piri'yi rahatsız etti
Mustafa Akıncı haddini aştı! Türkiye'den tokat gibi cevap: Onun çapını aşar
ABD'den Büyükelçi açıklaması!
Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! 'Diplomatik başarı' itirafı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir
Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı