Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı

Yaşama olan sevgisiyle bugünlere kadar gelmeyi başaran 25 yaşındaki Mutlu Kaya, uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu.'Hayallerimi gerçekleştirmek için yaşama tutundum' diyen Mutlu, 'Hayallerin ne deseniz, öyle büyük hayaller değil, küçük ama benim için dünyalara değen hayaller. Tek başıma yağmurda yürümeyi ve saçlarımı taramayı özledim' dedi.Sanatçı Sibel Can'ın yer aldığı ses yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Mutlu Kaya, 2015 yılının Mayıs ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşı Veysi E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Mutlu Kaya, kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatların ardından 58 gün süren yoğun bakımdan sonra taburcu oldu.Evde ablası Songül Kaya'nın büyük desteği ile tek başına mücadele eden Mutlu yaşama tutunmayı bildi. Azmi, hayata olan sevgisi ve yeniden şarkı söylemek için büyük mücadele ortaya koyan Mutlu Kaya, aradan geçen aylardan sonra tek başına ayağa kalkıp kısa adımlar atmaya başladı.ADIM ATMAYA BAŞLADIHerhangi bir hastane ve uzmandan tedavi desteği almadan yaşama olan sevgisiyle yeniden ayağa kalkan Mutlu Kaya, ortaya koyduğu mücadelesiyle tüm kadınlara örnek oluyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kaya, SABAH'a konuştu. Hayatını karartan bir olay yaşadığını anımsatan Mutlu Kaya, 'Herkesin 'ölecek' diye düşündüğü ben hastanelerde aylarca süren tedavinin ardından ve benim ortaya koyduğum yaşama mücadelesiyle hayata tutundum. Ama o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum.''Yaklaşık 5 yıldır evde ablamın yardımıyla tedavimi kendim yaptı. Hiçbir hastane ve uzmandan destek almadan ablam destek verdi. Bunun sonucunda ise, ayağa kalkıp adım atmayı başardım. Bu süre içerisinde fizik tedavime destek veren ablam Songül, doktorum oldu' ifadelerini kullandı.Mutlu Kaya'yı vuran ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Veysi E. şu an cezaevinde.ABLAMIN ÖLDÜRÜLMESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİMutlu vurulduğunda onu sırtında hastaneye götüren 30 yaşındaki ablası Dilek Kaya ise 2020 yılında erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü. Bu olay genç kızın ikinci kez travma yaşamasına yol açtı.Ablasının ardından yaşadıklarını 'ne gökteydim, ne de yerde' diye tanımlayan Mutlu Kaya, 'Ablamı öldüren kişinin duruşmasına gittim. 'Kader bak' denilir ya, beni bu hale getiren kişi ile ablamı öldüren kişi ayrı ayrı dosyalar halinde aynı mahkeme salonunda yargılandı. Ablamın her duruşmasına gittiğimde, yaşadıklarım aklıma gelince bana güç verdi. Ben güçlü bir kadın örneğiyim' dedi.Hayallerini gerçekleştirmek için yaşama tutunduğuna dikkat çeken Mutlu Kaya, 'Hayallerim ne deseniz, öyle büyük hayaller değil, küçük ama benim için dünyalara değen hayallerdir. Yağmurda tek başıma yürümeyi özledim. En çok saçlarımı taramayı özledim. Ellerimle yemek yemeyi özledim' diye konuştu.İKİ AVUKATI DA CİNAYETE KURBAN GİTTİMutlu Kaya'nın avukatı Müzeyyen Boylu 19 Mayıs 2019'da doktor eşi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Mutlu'nun diğer avukatı Armanç Arkaş ise 22 Haziran 2019'da bir kavga sırasında tabancayla vurularak öldürüldü.