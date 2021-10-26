Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütleri ve mensuplarıyla sık sık gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sayesinde yerel seçimlerde İstanbul'u kazandıklarını ifade etti.'KAFTANCIOĞLU'NUN PAYI BÜYÜK'Karar TV yayınında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Akşener, konu İstanbul seçimlerine geldiğinde 'İstanbul'un alınacağına kim inandı? Canan Kaftancıoğlu ve Buğra Kavuncu üzerine düşeni yapmasaydı, yine İstanbul alınamazdı. Büyük pay Canan Kaftancıoğlu'nundu' dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “PYD terör örgütüdür” diyemeyen ve sık sık terör örgütü mensuplarıyla anılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na övgüler dizdi. Karar TV yayınında konuşan Akşener, Kaftancıoğlu sayesinde Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde İstanbul'u kazandığını söyleyerek, “Canan Kaftancıoğlu ve Buğra Kavuncu üzerine düşeni yapmasaydı, yine İstanbul alınamazdı. Büyük pay Canan Kaftancıoğlu'nundu” dedi.Kaftancıoğlu, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın Paris'te öldürülmesinin ardından “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımı yapmıştı.Boğaziçi Üniversitesi'nde MLKP'lilerin başrolde olduğu eylemlere giderek “örgütlü dayanışma” vurgusu yapmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra da katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyememişti.