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Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'

Şanlıurfa'da oto lastik ustası tarafından çırağın hortumla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.

Ekleme: 26.10.2021 - 13:34 Güncelleme: 26.10.2021 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'
Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı. Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak, çalışanına defalarca vurdu.

'USTA VURMA' DİYE BAĞIRDI

Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın 'Usta vurma, ben çalışmıyorum' dediği anlar yer aldı.
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Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'