  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kureyş Suresi ve Anlamı Nedir? Kureyş Suresi Nasıl Okunur? Kureyş Suresi Ne İçin Okunur?

Kureyi suresi ve anlamı Mekke döneminde indirilen oldukça önemli surelerden biridir. Peki Kureyş Suresi ve Anlamı Nedir? Kureyş Suresi Nasıl Okunur? Kureyş Suresi Ne İçin Okunur? İşte Kureyş suresi ve anlamı…

Ekleme: 26.10.2021 - 12:33 Güncelleme: 26.10.2021 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Kureyş Suresi ve Anlamı Nedir? Kureyş Suresi Nasıl Okunur? Kureyş Suresi Ne İçin Okunur?
Kureyş Suresi ve anlamı, Müslümanlar için oldukça önemlidir. Kureyş Suresi, Kureyşlilerin Kabe'ye yapılan saldırıda nasıl korunduğunu anlatır. Kabe'ye fil ordularıyla yapılan saldırıda kuşlar tarafından bertaraf edilen ordu Kureyş Suresiyle tüm Müslümanlara anlatılır. Bu sureyle birlikte Allah'ın Kabe'yi ve çevresinde yaşayanları koruduğu gösterilir. Peki Kureyş Suresi ve Anlamı Nedir? Kureyş Suresi Nasıl Okunur? Kureyş Suresi Ne İçin Okunur? Sizler için Kureyş Suresi ve anlamını yazdık.

Kureyş Suresi Nasıl Okunur?


Li îlâfi kurayş.
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
Felya'budû Rabbe hâzelbeyt.
Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf.

Kureyş Suresi Meali:


Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Kureyş'e imkan sağlandığı için,
Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Kureyş Suresi Okumanın Faydaları


Erdemle zenginleşmek için yedi kez okunmalıdır. 7 defa okuyarak yoksulluktan kurtulup zengin olabilirsiniz. Yiyecekleri okumak, yiyeceklerin neden olduğu hastalıklara yakalanmanızı önleyecektir. Kureyş Suresini okuyan herkes şerden korunur. Cuma günü yatsı vaktinden sonra 1000 defa okunursa, Hz. Muhammed'i rüyada görmek mümkündür. Böbrek hastalığını önlemek ve kurtulmak için okumaya devam edin. Çok okunursa unutkanlığı önleyebilir. Allah'a yaklaşmamızı sağlar. Hz. Muhammed'e ve Allah'a olan sevgiyi artırır. Her türlü kaza ve beladan Allah'a sığınmak için okunur.

Kureyş Suresinde Ne Anlatılır?


Kureyş suresinde, Kureyş'in ve Kabe'nin Allah tarafından korunduğu anlatılır. Kabe'ye kimsenin zarar veremeyeceğini tüm insanlığa anlatmak için indirilmiştir. Hz. Muhammed doğmadan önce yaşanan bu olay Müslümanların Allah'ın kullarını koruduğunu öğrenmesi için oldukça önemli bir örnektir. Allah o dönemde Kureyşlilerin rahat yolculuk yapmasını ve açlık sorunu yaşamamalarını sağlamıştır.

Kureyş suresi ve anlamı yapılan tefsirlere göre bu şekilde yorumlanmıştır.
Bakan Soylu 'İnşallah cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek ilk kez anlattı
DW Türkçe'den büyük manipülasyon! Büyükelçilerin geri adımını görmedi yine yalan haber yaptı
Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros
Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
Rus basını: Erdoğan, Batı'ya zor bir seçim sundu
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesine yönelik tedbirleri içeren genelge yayımladı
Azra'yı hunharca katletmişti! İstenen ceza belli oldu...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto
CHP'nin heykelfesti! Heykel belediyeciliğinde sıra çocuklarda!
MİT'in paketlediği 15 MOSSAD ajanıyla ilgili flaş detaylar!
Bakanlık 'acele' koduyla uyardı: İthal tohumda virüs alarmı
Kandil’den 600 yeni adam talimatı!
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında şok gerçek ortaya çıktı
Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı
60 yaşındaki komşudan 12 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Mektupla ortaya çıktı
Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı! 850 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte yasanın getirdiği yenilikler
Ermeni lobisinden ABD'ye büyükelçi tepkisi!
Zincir marketlerin hesap günü! İşte düzenleme önerilen 12 nokta
Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Türkiye Uzay Ajansı'ndan flaş hamle! Resmen üye oldular

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı