Kureyş Suresi ve Anlamı Nedir? Kureyş Suresi Nasıl Okunur? Kureyş Suresi Ne İçin Okunur?
Kureyi suresi ve anlamı Mekke döneminde indirilen oldukça önemli surelerden biridir. Peki Kureyş Suresi ve Anlamı Nedir? Kureyş Suresi Nasıl Okunur? Kureyş Suresi Ne İçin Okunur? İşte Kureyş suresi ve anlamı…
Kureyş Suresi ve anlamı, Müslümanlar için oldukça önemlidir. Kureyş Suresi, Kureyşlilerin Kabe'ye yapılan saldırıda nasıl korunduğunu anlatır. Kabe'ye fil ordularıyla yapılan saldırıda kuşlar tarafından bertaraf edilen ordu Kureyş Suresiyle tüm Müslümanlara anlatılır. Bu sureyle birlikte Allah'ın Kabe'yi ve çevresinde yaşayanları koruduğu gösterilir. Peki Kureyş Suresi ve Anlamı Nedir? Kureyş Suresi Nasıl Okunur? Kureyş Suresi Ne İçin Okunur? Sizler için Kureyş Suresi ve anlamını yazdık.
Kureyş Suresi Nasıl Okunur?
Li îlâfi kurayş.
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
Felya'budû Rabbe hâzelbeyt.
Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf.
Kureyş Suresi Meali:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Kureyş'e imkan sağlandığı için,
Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
Kureyş Suresi Okumanın Faydaları
Erdemle zenginleşmek için yedi kez okunmalıdır. 7 defa okuyarak yoksulluktan kurtulup zengin olabilirsiniz. Yiyecekleri okumak, yiyeceklerin neden olduğu hastalıklara yakalanmanızı önleyecektir. Kureyş Suresini okuyan herkes şerden korunur. Cuma günü yatsı vaktinden sonra 1000 defa okunursa, Hz. Muhammed'i rüyada görmek mümkündür. Böbrek hastalığını önlemek ve kurtulmak için okumaya devam edin. Çok okunursa unutkanlığı önleyebilir. Allah'a yaklaşmamızı sağlar. Hz. Muhammed'e ve Allah'a olan sevgiyi artırır. Her türlü kaza ve beladan Allah'a sığınmak için okunur.
Kureyş Suresinde Ne Anlatılır?
Kureyş suresinde, Kureyş'in ve Kabe'nin Allah tarafından korunduğu anlatılır. Kabe'ye kimsenin zarar veremeyeceğini tüm insanlığa anlatmak için indirilmiştir. Hz. Muhammed doğmadan önce yaşanan bu olay Müslümanların Allah'ın kullarını koruduğunu öğrenmesi için oldukça önemli bir örnektir. Allah o dönemde Kureyşlilerin rahat yolculuk yapmasını ve açlık sorunu yaşamamalarını sağlamıştır.
Kureyş suresi ve anlamı yapılan tefsirlere göre bu şekilde yorumlanmıştır.