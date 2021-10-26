Kureyş Suresi ve Anlamı Nedir? Kureyş Suresi Nasıl Okunur? Kureyş Suresi Ne İçin Okunur?

Kureyş Suresi Nasıl Okunur?



Kureyş Suresi Meali:



Kureyş Suresi Okumanın Faydaları



Kureyş Suresinde Ne Anlatılır?



, Müslümanlar için oldukça önemlidir. Kureyş Suresi, Kureyşlilerin Kabe'ye yapılan saldırıda nasıl korunduğunu anlatır. Kabe'ye fil ordularıyla yapılan saldırıda kuşlar tarafından bertaraf edilen ordu Kureyş Suresiyle tüm Müslümanlara anlatılır. Bu sureyle birlikte Allah'ın Kabe'yi ve çevresinde yaşayanları koruduğu gösterilir. Peki? Sizler içinnı yazdık.Li îlâfi kurayş.Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.Felya'budû Rabbe hâzelbeyt.Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf.Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.Kureyş'e imkan sağlandığı için,Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.Erdemle zenginleşmek için yedi kez okunmalıdır. 7 defa okuyarak yoksulluktan kurtulup zengin olabilirsiniz. Yiyecekleri okumak, yiyeceklerin neden olduğu hastalıklara yakalanmanızı önleyecektir. Kureyş Suresini okuyan herkes şerden korunur. Cuma günü yatsı vaktinden sonra 1000 defa okunursa, Hz. Muhammed'i rüyada görmek mümkündür. Böbrek hastalığını önlemek ve kurtulmak için okumaya devam edin. Çok okunursa unutkanlığı önleyebilir. Allah'a yaklaşmamızı sağlar. Hz. Muhammed'e ve Allah'a olan sevgiyi artırır. Her türlü kaza ve beladan Allah'a sığınmak için okunur.Kureyş suresinde, Kureyş'in ve Kabe'nin Allah tarafından korunduğu anlatılır. Kabe'ye kimsenin zarar veremeyeceğini tüm insanlığa anlatmak için indirilmiştir. Hz. Muhammed doğmadan önce yaşanan bu olay Müslümanların Allah'ın kullarını koruduğunu öğrenmesi için oldukça önemli bir örnektir. Allah o dönemde Kureyşlilerin rahat yolculuk yapmasını ve açlık sorunu yaşamamalarını sağlamıştır.yapılan tefsirlere göre bu şekilde yorumlanmıştır.