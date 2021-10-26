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Beyaz Gazete
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Kraliçe 2. Elizabeth, geç saatlere kadar televizyon izliyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, televizyon izlemek için geç saatlere kadar oturması yüzünden bitkin düşüyor.

Ekleme: 26.10.2021 - 09:22 Güncelleme: 26.10.2021 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe 2. Elizabeth, geç saatlere kadar televizyon izliyorİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktor tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda gezisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Elizabeth, sağlık kontrollerinin ardından sorumluluklarını azaltmaya karar verdi.

Bunun üzerine 95 yaşındaki Elizabeth'in sağlık durumu mercek altına alındı.

GEÇ SAATLERE KADAR TV İZLİYOR

The Sunday Times'ın haberine göre Kraliçe, yoğun bir kişisel sorumluluk programı sürdürdüğü ve televizyon izlemek için geç saatlere kadar oturduğu için bitkin düştü.

TEK BAŞINA YEMEK YEMEK İSTEMİYOR

Gazete, Kraliçe'nin tek başına yemek yemek istemediği için bu ay ailesi ve arkadaşlarıyla sürekli bir öğle ve akşam yemeği akışı yaşadığını söyledi.

DÜK'ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA KENDİNİ MEŞGUL ETMEYE ÇALIŞIYOR

Eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in nisandaki ölümünden bu yana Kraliçe'nin, kendini meşgul tutmaya çalıştığı söyleniyor.

Kraliyet Ailesi'ne yakın bir kaynak, Kraliçe'nin akşamlarını sık sık, çocuklarına bakan 95 yaşındaki bakıcı Mabel Anderson'la televizyon izleyerek geçirdiğini belirtti.

Kaynak, The Sunday Times'a 'Kraliçe bazen onu arar ve Mabel gidip onunla birlikte televizyon izler. Çok samimiler.' dedi.

İZLEDİĞİ PROGRAMLAR

Polis draması Line of Duty'nin ve tenis yıldızı Emma Raducanu'nun bu yaz ABD Açık'taki zaferinin, Kraliçe'nin izlemek için geç saatlere kadar oturduğu programlar arasında olduğu söyleniyor.

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