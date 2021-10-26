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Korsanlar saldırıya geçti! Rus savaş gemisi müdahale etti

Afrika'nın güneybatısında yer alan Gine Körfezi'nde Togo’dan Kamerun’a giden yük gemisini ele geçirmeye çalışan korsanlara, bölgede görev yapan Rusya’ya ait Koramiral Kulakov adlı savaş gemisi tarafından müdahale edildi.

Korsanlar saldırıya geçti! Rus savaş gemisi müdahale etti
Ekleme: 26.10.2021 - 21:31 Güncelleme: 26.10.2021 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Korsanlar saldırıya geçti! Rus savaş gemisi müdahale etti
Afrika'nın güneybatısında bulunan Gine Körfezi'nde korsan saldırıları devam ediyor. Togo’dan Kamerun’a hareket eden Panama bandıralı Lucia isimli yük gemisi korsanların saldırısına uğradı. Gemi mürettebatı güvenlik güçlerinden yardım istemek için acil durum çağrısı göndermesi ile bölgede görev yapan Rusya’ya ait Koramiral Kulakov adlı savaş gemisi tarafından korsanlara müdahale edildi.
Rus savaş gemisinden, Lucia mürettebatına makine dairesine sığınmaları istenirken, korsanlara müdahale etmek için savaş gemisinden Ka-2PS tipi helikopter havalandı. Gemi etrafında alçak uçuş yapan helikopteri gören korsanlar, teknelerine binerek kıyıya kaçtı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korsanların ele geçirmek istediği yük gemisinden gelen çağrı üzerine hareket edildiği ifade edilerek, "Rus gemisine Togo’dan Kamerun’a hareket eden Lucia isimli Panama bayraklı gemiden tehlike sinyali iletildi. Hızlı teknedeki kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce gemiyi kaçırma girişimi olduğu bildirildi. Konteyner gemisinin mürettebatı tehlike sinyalini verdikten sonra talimatlar doğrultusunda makine dairesine sığındı. Ardından içinde deniz piyadelerinin bulunduğu Ka-2PS helikopteri Rus savaş gemisinden kalkış yaptı. Askeri helikopterin yaklaşmasıyla birlikte gemideki korsanlar bir tekneye binerek hızlıca kıyıya kaçtı. Rus helikopterindeki terörle mücadele grubu konteyner gemisine iniş yaptıktan sonra mürettebatı serbest bırakıp gemiyi incelemeye başladı" denildi.


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