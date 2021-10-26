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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanlığına hazırlanması gerektiğini söyledi. Meral Akşener ise iki ismin de adaylığına sıcak bakacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto
Ekleme: 26.10.2021 - 11:00 Güncelleme: 26.10.2021 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkarmakta zorlanan Millet İttifakı'nda yeni bir krizin eşiğine gelindi.

MERAL AKŞENER: İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A HAYIR DEMEM
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir programda "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz." ifadelerini kullandı.

ADAY KİM OLACAK ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda söyledikleri medyaya yansıdı.

CHP Ankara İl Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve saha çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişleri yapıldı.

Heyettekiler, Kemal Kılıçdaroğlu'na sahada kendilerine adayın kim olacağı sorulduğunu belirterek isim istedi.

BİR DÖNEM DAHA BAŞKANLIK

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL VE ANKARA AK PARTİ'YE GEÇER

CHP Lideri, iki ismin adaylığına sıcak bakmamasının nedeni olarak İstanbul ve Ankara'da Meclis'teki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasını gösterdi.

ADAY NASIL BİRİ OLMALI
Milliyet'in haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, bu görüşmede aday profilini de bir kez daha çizdi.

CHP Lideri, "Kendisi ve ailesiyle topluma örnek olması gerekir. Uzlaştırıcı, mütevazı, dürüst olmalı. Bütün vatandaşları kucaklamalı. Adaletli olmalı. Toplum tarafından sevilen bir kişi olmalı.

Oy olamadığımız, oylarımızın düşük olduğu yerlere daha çok gidin. Vatandaşa sandığa gitmesini tavsiye edin." dedi.

HDP'NİN TAVRI

Millet İttifakı'nda aday belirlemek oldukça zor.

Öyle ki; bir tarafta milliyetçi seçmene ulaşmaya çalışan İyi Parti diğer tarafta terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP var.

HDP, Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yeniden destek verebilmek için terör operasyonlarının durdurulmasını istiyor.

DAVUTOĞLU VE BABACAN

Millet İttifakı içerisinde pazarlıklar devam ederken bir yandan da Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin ittifakta yer alması için görüşmeler yapılıyor.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bazı koltuk sözleri verilerek ittifakın genişletilebileceği hedefleniyor.
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